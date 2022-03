Del uribismo al petrismo: así reaccionó el país político a la “censura” del candidato presidencial Enrique Gómez

Candidato Enrique Gómez denunció censura de medios regionales que no le permitieron participar del debate presidencial. Foto: Colprensa.

Una tormenta política se tomó las redes sociales durante la noche de este jueves 17 de marzo, luego de que el candidato presidencial independiente Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, denunció que los medios El Colombiano, El Heraldo y Red+ Noticias no lo dejaron participar del debate con aspirantes a la Presidencia.

La polémica se generó luego de que el sobrino del líder conservador asesinado Álvaro Gómez Hurtado, se grabó a las afueras de las instalaciones del diario antioqueño en Envigado y, de manera virtual, respondió a las preguntas que le hicieron a sus contrincantes en las urnas Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.

Estos hechos se viralizaron en las redes sociales y las reacciones de otros líderes políticos, así como de cientos de internautas, no se hicieron esperar. Por ejemplo, hubo ciertos personajes de centro derecha que se mostraron a favor de Enrique Gómez y exhortaron a la prensa del país para que también visibilicen su candidatura presidencial, que inscribió con el recién revivido partido, el que precisamente fundó años atrás su tío.

“¿Para qué hablar de “inclusión” en Colombia, cuando excluyen a un candidato del debate? Rechazar a Enrique Gómez es irrespetar el legado de Álvaro Gómez Hurtado y a los ciudadanos agrupados en Salvación Nacional”, señaló en su cuenta de Twitter la senadora uribista María Fernanda Cabal, quien también aseguró que si Gómez “fuera de izquierda le ponen tapete rojo”.

Protocolos de exclusión. Si fuera de izquierda le ponen tapete rojo. https://t.co/VZqPgWYtPy — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 18, 2022

Aunque fueron varios políticos y ciudadanos que se mostraron a favor de Enrique Gómez, no faltaron los que sacaron provecho de esta situación para cuestionarlo. Desde el petrismo reaccionó el senador electo Roy Barreras, quien se burló del candidato presidencial y lo calificó con vehementes dichos.

“La derrota estrepitosa del envejecido delfín Enrique Gómez, alias ”el nieto” con su anacrónico movimiento que iba a “salvar a Colombia del comunismo” con tristes 29.102 votos en toda Colombia (Quedó de último!)no mereció siquiera registro ni comentario en los medios de comunicación”, escribió el congresista.

Esa pulla no pasó desapercibida por Gómez, quien le respondió y se defendió por tan duras críticas: “Barreras su legado será el del transfuguismo descarado, la explotación infame del estado, la ausencia de ideología, vergüenza y morrales llenos de billetes. Soy nieto, sobrino e hijo de la transparencia y las ideas. Dimos el primer paso contra la adversidad y por la buena política”, expresó el aspirante derechista.

Y no han sido sus únicos pronunciamientos. Luego de denunciar que en los medios del país no le paran bolas, la emisora La FM lo entrevistó en la mañana de este viernes 18 de marzo, donde el también litigante volvió a lanzar críticas a los portales que no lo dejaron participar.

¡Colombia no puede seguir teniendo una diplomacia arrodillada que desconoce el verdadero interés nacional! #DebateDeLasRegiones pic.twitter.com/HuzjtiFEUw — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) March 18, 2022

En su diálogo con ese medio, Enrique Gómez recordó que, aunque Gustavo Petro no asistió al foro y había un atril vacío, a él le prohibieron la entrada. “No fue uno de los candidatos y prefirieron dejar un espacio vacío en la producción a pesar de que yo estaba en la puerta del periódico”, cuestionó.

Cabe recordar que el Movimiento de Salvación Nacional, la colectividad con la que el político compite por la Presidencia, el año pasado recuperó la personería jurídica luego de perder su apoyo tras el . En compañía de su fórmula vicepresidencial Carlos Cuartas, busca llegar al poder levantando, como él mismo dice, las banderas de la derecha conservadora, y cuyos principales objetivos son reformar la justicia y acabar con la impunidad y la corrupción.

“Construiremos el Acuerdo sobre lo Fundamental para lograr la reforma integral a la justicia, para garantizar el cumplimiento de la ley, la seguridad y la tranquilidad en los campos y ciudades, y que no se vuelva nunca a negociar la ley con el terrorista y el bandido, para que logremos la transformación inmediata de la educación”, dijo Gómez.

