Solo un banano y un pan fue la ración que dio el PAE en varios colegios de Cartagena

Diversas instituciones de la ciudad heroica denunciaron la cuestionable alimentación que le enviaron a los estudiantes de la región, así mismo señalaron que en reiteradas ocasiones se ha presentado esta reprochable situación . Foto: archivo

Denuncias de padres de familia y de la Personería de Cartagena evidenciaron la cuestionable ración que entregó el Plan de Alimentación Escolar PAE, a varios colegios del distrito. Según indicaron en las raciones solamente habrían enviado un banano, en algunos casos un plátano verde, y un pan; incumpliendo con el producto lácteo que tienen que brindar a las instituciones educativas.

Sobre el incumplimiento la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena indicó que los operadores habrían reportado el incumplimiento un día antes de la entrega, en horas de la noche: “Vía correo electrónico, los operadores informaron, a las 10:00 p.m. del 15 de marzo, que no podría entregar las raciones completas por supuestos incumplimientos de sus proveedores de productos lácteos. De acuerdo con el correo enviado, Cartagena Express esperaba una carga de 141.000 unidades de leche saborizada y avena. Por los Niños de La Heroica tenía previsto recibir un total de 120.000 unidades de lácteos y avena. Estos productos estaban destinados a atender las jornadas de los días 16, 17 y 18 de marzo en todas las sedes educativas”.

Según indicó la entidad la empresa Andina Milk, habría perdido contacto sobre las 6:30 de la tarde con el vehículo encargado de transportar los productos lácteos, quedando así sin comunicación con la señal GPS del automotor.

“La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena lamenta y rechaza el aviso tardío de los operadores y recuerda que los argumentos expresados no los exime de las decisiones administrativas y contractuales que les aplique el Distrito en el marco de los contratos vigentes”, aseguró la entidad.

Por su parte la Personería aseguro que no fue un hecho aislado del día 16 de marzo el incumplimiento en las instituciones educativas, sino que por el contrario ya se ha sucedido en otras oportunidades a lo largo de este año: “En las islas no hubo entrega de la ración la semana del 21 al 25 de febrero, en la semana del 28 al 4 de marzo algunas raciones llegaron en mal estado y la semana del 7 al 11 de marzo no llegaron”, manifestó la Personera Carmen de Caro Meza.

Debido a esta situación y el estado de los alimentos varias instituciones como el Nuevo Bosque y Madre Laura, decidieron no aceptar las raciones. Por su parte se está realizando un informe detallado de la situación para ver que acciones legales deben tomar con los operadores involucrados en los contratos de prestación de alimentación escolar del PAE.

Sobre más información de la alimentación escolar, en lo que va corrido de este año estudiantil, en Boyacá, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca y Meta se han reportado posibles brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) en comidas entregadas por el Plan de Alimentación Escolar (PAE). El Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de su Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), y el Ministerio de Salud (MinSalud) están haciendo el seguimiento de los casos y algunos de los menores afectados se han sometido a análisis médicos.

Se detalló que son cinco municipios en Boyacá donde se han detectado los casos de ETA: Paipa, Sáchica, Belén, Soatá y Socotá. De acuerdo a los informes epidemiológicos emitidos, las causas de los contagios estarían relacionadas con una bacteria conocida como Bacillus Cereus, presente en la leche en polvo entera Nutralac, que se suministró a través del PAE.

