El escándalo alrededor de Mary Anne Perdomo, la profesora que se quedó sola en la lista del Pacto Histórico y ganó

Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez tiene 35 años. Nació en Piedecuesta, Santander. Es madre, licenciada en Pedagogía y trabaja como profesora. Durante los últimos años se ha dedicado a trabajar con niños a través de diferentes iniciativas de fortalecimiento social. Desde muy joven tiene claro que la política es la vía para cambiar las injusticias. Eso es lo que se puede encontrar fácilmente acerca de quién es esta mujer, sin embargo, existe mucho secretismo en torno a su figura.

Ella fue la única candidata que no quiso renunciar a la lista del Pacto Histórico el pasado mes de diciembre cuando los aspirantes del petrismo hicieron un acuerdo con la Alianza Verde para unificar listados. La decisión ha sido discutida, pues se sospecha de un manejo inescrupuloso por parte de algunos sectores de Colombia Humana y, especialmente, de la misma Perdomo, entre los que habría intereses ocultos por parte del Uribismo.

En pasados días, Julio Acela, analista político, explicó que el partido había, efectivamente, acordado la alianza, pero que solo una persona se había negado. Estuvo “perdida” durante más de 15 días, comentó Carlos Toledo, excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, y dijo que tenía preocupados a los miembros de Colombia Humana porque desconocían sus intereses por mantenerse en la lista.

Según Acela, la decisión detrás de “tumbar” la lista del Pacto Histórico es algo que se conoció muy bien en días pasados a nivel nacional e incluso Gustavo Petro estuvo al tanto. Insistió, además, en no votar por el Pacto Histórico en Santander sino por Alianza Verde, en donde estarían varios de los candidatos que lo apoyan. El caso es que el hecho de que la profesora no renunciara le permitió al Pacto Histórico aparecer en el tarjetón de consulta cerrada, más allá de que en febrero se intentó que no fuera visible a través de una imposición de figura jurídica. La petición no fue aceptada y la postulación de la educadora se mantuvo. Al final termina llevándose la curul en la Cámara de Representantes por Santander.

La recién electa como congresista, se pronunció respecto a lo que dijo Toledo y los rumores acerca de sus continuas ausencias. “En la semana del 17 de diciembre, cuando dicen que me perdí, nosotros teníamos la Asamblea Nacional de Colombia Humana y fui delegada para postularme a la Secretaría General. Es totalmente ficticio que me haya perdido. Estábamos trabajando”, dijo, y señaló que su compromiso con Santander está vigente y nada la inhabilita para continuar.

Perdomo presenta una propuesta que abarca el no fracking, la educación y la importancia de la salud de calidad, entre otros temas. Cuenta con apoyo de distintos empresarios de la región que ven en ella el chance para cambiar muchas cosas. Uno de sus mayores intereses para apoyarla reside en el fortalecimiento del transporte en todas sus formas y el aprovechamiento de las materias primas para impulsar la economía. Sin embargo, hay mucho malestar en Santander, por parte de los ciudadanos, pues le adjudican a Perdomo una actitud vivaracha, argumentando que se hizo con el logo del partido únicamente para sacar ganancia en nombre de intereses personales. Además, circula en redes una imagen en la que se pretende aclarar varios rumores alrededor de la campaña de la profesora para hacerse con la plaza de congresista. Al parecer, el sabotaje estaría en manos del Uribismo, se expone. La imagen, incluso, expone que la fotografía que se conoce de la mujer no corresponde a como se ve actualmente.

“La nueva manguito de Santander”, así la llaman en redes sociales, comparándola con el senador Jonathan Tamayo. Según lo que se comenta, su elección no representa en absoluto el espíritu del Pacto Histórico, que busca, entre otras cosas, representar las causas de aquellos que más lo necesitan. Más allá de las dudas, sin tanto bombo ni un equipo consolidado, la nueva congresista pretende visibilizar su trabajo y el de su partido, y garantizar a la ciudadanía de Santander su compromiso.





