Las mentiras que dijo Petro sobre las pensiones, según Asofondos

Asocolfondos desmintió algunas de las afirmaciones que hizo el candidato presidencial Gustavo Petro (Colprensa-Sergio Acero)

El pasado lunes revivió la polémica sobre la reforma pensional que haría el candidato presidencial, Gustavo Petro, en caso de resultar presidente de la República en las elecciones que se avecinan.

En un debate hecho en alianza por El Tiempo y Semana, el líder de la Colombia Humana aseguró la salida para garantizar un bono pensional con el que se beneficiarían tres millones de colombianos, es cambiar el sistema pensional del país y adoptar el modelo que se usa en Chile.

“En lugar de tener fondos privados de pensiones, con cotizaciones para ahorro individual mal administradas al 30 % que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado”, dijo el candidato presidencial durante el debate.

Las afirmaciones de Petro generaron controversia no solo en las redes sociales, pues recientemente la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asocolfondos), señaló algunas de las “falsas afirmaciones” que hizo el candidato presidencial sobre este tema.

La entidad listó al menos ocho afirmaciones que hizo el aspirante a la Presidencia de Colombia, junto con la argumentación que desmiente esas declaraciones.

Las aclaraciones de Asocolfondos a afirmaciones de Petro

En primero lugar, la entidad aseguró que no es cierto que los aportes pensionales en los fondos de pensiones son públicos. “Eso es falso. Los aportes a los fondos de pensiones son PROPIEDAD de los TRABAJADORES, de nadie más. (art. 13 de la ley 100)”, afirmó Asocolfondos.

Así mismo, desmintió al candidato candidato dijo que las cotizaciones son “administradas al 30% que cobran en un banco”.

“Las comisiones (que incluyen seguros por invalidez y muerte) son las mismas en el sistema público y en el privado. En ambos casos se cobra 3%, como se ordena en el artículo 7 de la Ley 797 de 2003. Como porcentaje del saldo administrado, las comisiones son 0,6% y están por debajo del promedio de los países de la OCDE (ver reporte, tabla 1.3)”, informó la entidad.

Otra de las afirmaciones que hizo Petro es que “un 22% del salario último de lo que ese cotizante ganó es lo que recibe en un fondo de pensiones privado”.

A esto, Asocolfondos explicó que “ocho de diez pensionados en los fondos privados, en promedio, reciben 80% con respecto al último salario, y los de pensión mínima reciben el 100%. Cabe precisar que las pensiones de los que más ganan, que son una minoría, suelen ser más bajas en el sistema privado que en el público, ¿por qué? Porque en dicho régimen se otorgan millonarios subsidios a los más ricos, que el privado no da”.

El candidato también aseguró que pasando las cotizaciones de los trabajadores a Colpensiones, puede liberar 18 billones anuales.

“Cambiar la distribución de recursos de los afiliados es, en la práctica, expropiar a los ahorros para pensiones. La plata que se va a gastar en el bono pensional de quienes por la informalidad no tienen ahorros, está guardada para pagar las pensiones de los afiliados que sí cotizan para pensiones, pero que aún no llegan a la edad de pensión. Al gastarse esos recursos, no habría con qué pagar las pensiones de quienes hoy tienen 20, 30, 40 años. Quitarles recursos a los que ahorran juiciosamente, para darlos a otros, es tapar un hueco para abrir otro peor”, puntualizó la asociación.

Cabe recordar que esa afirmación de que Petro va a “expropiar” las pensiones de los colombianos, fue una de las mayores causantes de polémica, pues mientras algunos están de acuerdo, otros incluso intentaron explicar por qué eso no sería cierto.

“La propuesta es, un único fondo de Pensiones que es Colpensiones, y los recursos provenientes de las cotizaciones que actualmente se giran a fondos privados por parte de los aportantes (ciudadanos), lleguen a Colpensiones para financiar la pensiones de TODOS los Colombianos y así poder liberar los 19 billones que el ESTADO debe girar a Colpensiones para poder cumplir con el pago de la nómina pensional y con esos recursos (LOS LIBERADOS DEL ESTADO, NO LOS DE AHORRO PENSIONAL) pagar políticas sociales como las que él mencionó”, explicó un internauta en las redes sociales.

