Daniel Martínez sobre la recuperación de Egan Bernal: “La mentalidad de él es la de un guerrero”

El colombiano sufrió su primer día malo en el Giro de Italia, pero la labor de su compatriota fue indispensable para no perder mucho tiempo. Foto: Giro de Italia

Daniel Martínez, quien es ciclista del Ineos Grenaiders, al igual que Egan Bernal, habló recientemente sobre su relación con Bernal. Los dos pedalistas colombianos además de ser compañeros de equipo son amigos. Recordemos que Martínez fue una pieza clave en el triunfo de Bernal en el Giro de Italia.

Tras finalizar la París-Niza, carrera en la que Daniel Martínez consiguió podio al terminar de tercero en la clasificación general, dio una rueda de prensa en la que habló sobre las próximas carreras que disputará, si sería líder del Ineos por la ausencia de Egan Bernal, quien sufrió un fuerte accidente a principio de año, el cual lo dejó por fuera del deporte, la recuperación de su compañero, entre otras cosas.

Hace unos días se dijo que el bogotano podría dejar la escuadra inglesa para pasar al Bora. Frente a esto Martínez dijo que: “Me siento bien acá y me concentro en lo que será esta temporada”.

Por otro lado, habló sobré su participación en el certamen italiano: “La idea es haber dejado solo a Primoz Roglic, aislarlo de sus compañeros, pero Wout van Aert estuvo fuerte y en la subida lo teníamos que aprovechar. Me pinché, pero Yates ataca y logra sacar segundos. Los dos eslovenos son muy fuertes, ahora todos los trabajos se hacen para batirlos a ellos”.

En cuanto a ser el líder de la escuadra mencionó que: “Es una decisión responsable. Adam Yates es un gran corredor, tiene experiencia. La meta de él y del equipo es intentar ganar el Tour. Estoy acá, para lo que diga el equipo. Si me toca ayudarle, lo hago, si me toca liderar, igual. La idea es poner al Ineos en lo más alto del podio. La Vuelta a España no la tengo en el calendario. El enfoque es el Tour”.

Sobre su futuras competencias explicó estará en el Tour de Francia. “Es una carrera exigente. Hay que estar 21 días adelante. Ya sé lo que es correrlo. No sé cómo se va a desarrollar, pero llevaremos corredores fuertes. Nos dan la confianza y hay que responder a eso. No puede haber descuidos. Es mejor llevar dos o tres cartas a esta clase de carreras”.

Y agregó que: “Hemos comenzado bien el año. Vamos al País Vasco, luego las clásicas de las Ardenas, con la idea de llegar en la mejor forma al Tour, es la ilusión, porque allí todo ciclista quiere figurar”.

Tras el accidente del pedalista zipaquireño explicó que: “Luego del accidente de Egan se analizaron varias cosas. Digamos que las opciones se abrieron, pero el equipo que llevamos al Giro con Richard Carapaz como el del Tour es fuerte, porque la mentalidad es tratar de ganar las tres grandes. Esperemos que Carapaz llegue bien al Giro y nosotros al Tour”.

Por último, sobre Egan Bernal y su recuperación dijo que: “El equipo ha estado desde el primer momento con él. La idea es que los especialistas lo rodeen. Es un guerrero, tiene una mentalidad sensacional. Verlo así es una motivación. Poco hablamos con él, y sabemos lo que pasa por nuestro entrenador, pues es el mismo. Es mejor dejarlo tranquilo”.

SIGA LEYENDO: