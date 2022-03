Víctimas del conflicto armado molestas con los resultados de las votaciones por las curules de paz

Curules de Paz

El pasado domingo 13 marzo, se llevaron a cabo las primeras jornadas electorales del año en el país. Desde que se conocieron los resultados, han sido varios los comentarios a favor y en contra de los candidatos electos, sin embargo, se ha hecho particular énfasis en los ciudadanos que ocuparán las curules de paz. Voceros de las víctimas del conflicto armado en Colombia han declarado que algunos de quienes están en estos cargos no son aptos para cumplir con las labores establecidos. Es de resaltar que fue en 167 municipios que se ejerció el derecho al voto dentro de estos espacios.

“En los territorios realmente no los conocen, no saben quiénes son, no conocen su gestión. Es muy tiste y muy lamentable que las víctimas que queremos realmente este país, que queremos construir, que queremos restablecer todos los derechos burlados por este grupo terrorista, pues no tengamos esa representación real en el Congreso”, comentó Lorena Murcia, activista de Derechos Humanos, en diálogos con Noticias RCN.

Es de recordar que dentro de los ganadores están Jorge Rodrigo Tovar, cuyo padre es el exparamilitar alias ‘Jorge 40′. Tovar se encuentra en su curul bajo la representación de las víctimas que abarcan la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Así mismo, se criticó la subida de Haiver Rincón, el ganador de la curul de paz por el Tolima. De acuerdo con sus críticos, su posición allí sería clave para el actuar del conservador César Barreto, exgobernador del departamento. De la misma manera, se juzgo el cargo que ahora asume Leonor María Palencia, sobrina del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez. A ella se le acusa de recibir el apoyo de su tío y de comprar votos.

“En Colombia no existen los delitos de sangre; las responsabilidades, en nuestro sistema, son individuales. Por ello, no tengo por qué asumir cargas o señalamientos que además de ser injustificados, carecen de veracidad”, se comentó Jorge Rodrigo Tovar ante las críticas por su victoria. Tovar consiguió 67.079 votos, es decir, el 48,57 % del total de votantes.

Sale a relucir también el nombre de James Hermenegildo Mosquera, quien se acreditó como víctima, según cuentan quienes están en su contra, en tiempo récord. Él habría recibido apoyo del clan Sánchez, una de las familias políticas más poderosas del Chocó, y del partido de la U. Así lo informó el diario Vanguardia.

Se denunció también que la ganadora de la circunscripción 16 del Urabá, Karen López, basó su campaña en la entrega de regalos a sus futuros votantes y a la realización de eventos. También resaltan los nombres de Diógenes Quintero y Karen Astrith Manrique, a quienes acusan de haber ocupado cargos antes de conseguir sus curules. Quintero estuvo en la Defensoría del Pueblo del territorio y Manrique fue exsecretaria de Bienestar del municipio de Tame, en Arauca.

“Entre las denuncias dijimos que no había igualdad en la competencia, que no hubo la suficiente pedagogía para divulgar las curules y que hubo una improvisación”, indicó Juan Ariel Hinojosa, excandidato de la Circunscripción 12 por Asociación de Víctimas del César, en testimonios rescatados por W Radio.

“Ha sido un proceso de revictimización porque no ha habido mínimos de garantías electorales para los candidatos (...) No hay claridad de quién va a defender ahora los derechos de las víctimas (...) A partir de hoy, estamos completamente vulnerables”, destacó para agencia Efe la analista de la Fundación Paz y Reconciliación Daniela Garzón, quien aseguró que gracias a aquellas irregularidades hay ahora un panorama lleno de “miedo y temor de toda índole”.

Todo esto ocurre días después de que el presidente colombiano, Iván Duque, asegurara que, “las víctimas de la violencia van a poder tener voz y voto en el Congreso, porque no es posible que hayan tenido primero asiento los victimarios, que quienes han sido lacerados por las diferentes expresiones de violencia”.





