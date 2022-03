Senadora María Fernanda Cabal pone al expresidente Uribe como punto de quiebre para las elecciones presidenciales 2022

Bogotá.16 de septiembre de 2021. Senadora, María Fernanda Cabal. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Las elecciones del congreso han dejado una vez más a la política de derecha a cargo de una curul para representar los ideales de sus votantes. Con más de 189 mil votos, Cabal se hace a una de las votaciones más importantes y relevantes a nivel histórico como la mujer más votada como congresista.

Además, siendo esta la segunda vez que llega al Senado, pues previamente había sido Representante a la Cámara, resalta aún más su aceptación entre los votantes. María Fernanda se ha consolidado entre los políticos colombianos como una de las más influyentes por su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para las próximas elecciones tiene claro que su partido y sobre todo la opinión de su jefe de partido, Uribe, marcarán la diferencia en la primera vuelta y en una eventual segunda vuelta de cara a las presidenciales.

Ante eso Cabal ha dicho que se reunirán como partido para tomar decisiones sobre a quién apoyar, teniendo en cuenta que su principal representante, Óscar Iván Zuluaga, renunció a su candidatura para adherirse a la campaña del antioqueño Federico Gutiérrez.

“Quiero proponerle al presidente Uribe que consultemos a la bancada base para que responda qué quiere del partido, hacia dónde dirigirnos, cómo se siente la gente más contenta y respaldada y apoyar a quién”, comentó.

Vale recordar que Gutiérrez fue elegido en la pasada consulta como el candidato del Equipo por Colombia para que llegue a las elecciones como candidato único a las elecciones para presidente. Sin embargo, tendrá que primero vencer al líder del Pacto Histórico Gustavo Petro, a Sergio Fajardo, entre otros como Rodolfo Hernández.





Las alianzas en busca de llegar a la casa presidencial no se hacen esperar y desde ya los candidatos afilan sus estrategias políticas para llegar a más votantes. “Queremos generar una comisión representativa para reunirnos con el candidato del Equipo por Colombia y tener las directrices básicas del presidente Uribe”, aseguró la congresista.

No obstante, Cabal se desmarca de dar cualquier viso de apoyo inmediato a un candidato, en especial a Federico Gutiérrez, de quien dijo no conocerlo y con quien espera poder sentarse a conversar.

“Él es una opción, pero he dicho que quiero hacerle preguntas, porque no lo conozco, lo mínimo que uno tiene que hacer es sentarse y conversar. Yo quiero salir de dudas y llegar a acuerdos, que es lo que uno debe hacer, pero no anticiparse, no salir corriendo porque sí”, aseveró.

Federico “Fico” Gutiérrez estaría en los planes del uribismo para brindarle el apoyo necesario para la primera vuelta de las presidenciales. Foto: Cortesía.

Mientras tanto Federico en el debate del pasado lunes, después de las elecciones, dijo que se estará reuniendo con diferentes sectores de la sociedad y orillas políticas para poder sumar a su campaña apoyo, agregando algunos partidos como el Verde y Centro Democrático, entre otros.

Una primera reunión se estará dando este martes como lo dijo la Senadora, aunque no se tiene claridad si habrá una decisión final frente a quién apoyarán, pues ahora no cuentan con un nombre propio desde su partido político.

