Nairo Quintana ascendió 17 puestos en el ranking UCI y el Arkea se mantiene en el top 3 del mundo

Nairo Quintana asciende puestos en la clasificación de la UCI y el Arkea Sámsic se mantiene en el top 3

Nairo Quintana es uno de los máximos referentes del ciclismo colombiano en los últimos años. El pedalista boyacense fue uno de los protagonistas en la París-Niza, carrera en la que terminó en el quinto lugar de la clasificación general a 3 minutos y 45 segundos, además de haber sido uno de los cuatro grandes referentes en la etapa reina que se disputó entre Niza y el Col de Turini, llegando en el cuarto lugar.

Todo esto refleja la preparación que ha tenido Nairo Quintana para esta temporada, en donde ya demostró su enorme potencial en las competencias al coronarse campeón del Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos. Su gran objetivo y como el mismo lo manifestó hace algunas semanas es el Tour de Francia, carrera en la que ha logrado ser top 3 en 2013, 2015 y 2016.

“El Tour de Francia es una carrera por la cual he estado luchando muchos años, he hecho tres podios y he sufrido mucho y disfrutado. Posiblemente es la carrera que más me ha dado, pero seguimos luchando para seguir brillando porque es la carrera de la casa, de los franceses. Es un objetivo poder tener una victoria o la primera victoria en una etapa, o lo que sea en el Tour”, afirmó Nairo Quintana hace algunos días en una entrevista para su equipo.

Esta enorme preparación le ha permitido consolidarse como uno de los grandes referentes a tener en cuenta en la Grande Boucle, además de ser la carta fuerte para Colombia en este 2022 tras la baja de Egan Bernal que aún trabaja en su recuperación luego de que se accidentara mientras entrenaba en Colombia. Es importante recordar que Quintana estaría realizando su novena participación en el Tour de Francia y la octava de manera consecutiva,

Otro de los grandes objetivos de la temporada para el pedalista colombiano, es posicionar al Arkea-Sámsic entre los mejores equipos del mundo y así conseguir su licencia World Tour. Algo que hasta el momento ha conseguido ya que él y sus compañeros, han logrado sumar varios puntos en las diferentes carreras que se han disputado hasta la fecha.

En el más reciente ranking de la UCI, Nairo Quintana fue uno de los ciclistas que más ascendió casillas en la clasificación de corredor individual en ruta, pasó de estar en el puesto 45 a ubicarse en el top 30, estando en la casilla 28, algo que tiene un enorme mérito ya que se posiciona por encima de corredores como Guillaume Martin, Geraint Thomas y Aleksander Vlasov. Egan Bernal se mantiene como el mejor corredor colombiano en la casilla 17 tras descender cinco puestos; La lista es encabezada por los corredores eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, seguidos por el belga Wout Van Aert.

Así está el más reciente ranking UCI

1. Tadej Pogacar (Eslovenia) - UAE Team Emirates - 5626 puntos

2. Primos Roglic (Eslovenia) - Jumbo Visma - 4319 Pts.

3. Wout Van Aert (Bélgica) - Jumbo Visma - 4072 Pts.

17. Egan Bernal (Colombia) - Team INEOS - 1801 Pts.

28. Nairo Quintana (Colombia) - Arkea-Sámsic - 1326 Pts.

61. Daniel Felipe Martínez (Colombia) - Team INEOS - 955 Pts.

70. Rigoberto Urán (Colombia) - EF Education - Easypost - 922 Pts.

Además de esto, Colombia se mantiene dentro del Top 10 del ranking de países de la UCI que es liderado por Bélgica, Eslovenia e Italia. Otro de los aspectos a destacar es que tras las competencias que se desarrollaron en las últimas semanas, el Arkea-Sámsic, equipo que es liderado por Nairo Quintana, se mantiene en el top 3 de la clasificación,

1. UAE Team Emirates - 4051 puntos

2. Team INEOS Grenadiers - 2496 Pts.

3. Team Arkea-Sámsic - 2383 Pts.

4. Jumbo Visma - 2367 Pts.

5. Quick-Step Alpha Vinyl Team - 2022 Pts.

