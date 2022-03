Duque anunció que, antes de dejar la Presidencia, firmará la segunda línea del metro y no dejará “cheques chimbólicos”

El presidente de Colombia, Iván Duque se refiere al metro de Bogotá. REUTERS/Luisa González

En el marco del lanzamiento del programa de ciencia, tecnología e innovación de Bogotá Región, impulsado por la Alcaldía capitalina, el presidente Iván Duque anunció que, antes de dejar el poder el próximo 7 de agosto de 2022, dejará firmada la financiación de la segunda línea del metro para la ciudad.

Además, el primer mandatario no perdió oportunidad para referirse a sus predecesores y aseguró que, contrario a ellos, él no se demorará “100 años” en apoyar la iniciativa para mejorar el sistema de transporte masivo de la capital.

“No vamos a esperar cien años para tener la segunda línea. Vamos en muy pocos meses a estar firmando también este convenio de cofinanciacion de la segunda línea del metro de Bogotá, y a eso además le acompaña que el Gobierno Nacional puso los recursos, aseguró la constitución y empieza el año entrante la Regiotram de Occidente”, indicó.

Inclusive, se refirió a los expresidentes que les entregaban a las alcaldías “cheques chimbólicos” para financiar el metro, pero que a la final, supuestamente, jamás hacían nada. Recordemos que cuando Juan Manuel Santos gobernó a Colombia le entregó un cheche gigante al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

“La ciudad de Bogotá ha tenido que vivir muchas veces con gobiernos que prometen y prometen recursos y que les entregan cheques chimbólicos porque nunca le devuelven la plata a la ciudad, se toman solamente la foto con el cheque”, señaló el jefe de Estado.

Estamos materializando el #DistritoInnovaciónBogotá, con un valioso mensaje: queremos una capital que se siga caracterizando por ser un centro de incubación empresarial y de industrias creativas, bajo lo que hemos denominado un ecosistema de innovación en el país. pic.twitter.com/8RSx3M7zgM — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 15, 2022

Además, felicitó a la administración de la alcaldesa Claudia López y destacó las labores que ella realizó en el Distrito para sacar adelante el Metro.

“El gobierno nuestro, querida alcaldesa Claudia López, le deja a Bogotá financiada con acta de inicio y con proceso de preconstrucción la primera línea del metro, y nos vamos a esperar 100 años para tener la segunda línea del metro”, aseveró Duque, a su vez que dio otros detalles de cómo avanza la obra que, supuestamente, liderará antes de entregar las llaves del país.

“Vamos, en muy pocos meses, a firmar el convenio de cofinanciación de la segunda línea del metro de Bogotá, que a eso además lo acompaña que el Gobierno nacional puso los recursos, aseguró la construcción del Regiotram de occidente”, agregó el presidente colombiano.

De igual manera, Iván Duque nombró otros proyectos en materia de transporte y movilidad que dejará listos como regalo de despedida para los colombianos. “Se dejan los estudios y diseños de la Regiotram del Norte, y fuera de eso ya adjudicada la ALO Sur, esperamos la adjudicación de accesos norte dos y dejamos dos Mega troncales en la ciudad con su debida financiación”, agregó Duque.

En ese evento también participó Claudia López, quien agradeció el anuncio del primer mandatario y dijo que confía en lo anunciado por el presidente de la República. “En julio de este año tendremos, señor presidente con su compromiso con Bogotá, el convenio d cofinanciación que asegura los recursos hasta Suba y Engativá. Son 16 kilómetros adicionales de metro, 11 estaciones más, dos millones y medio de bogotanos que ya no se demoraran más de dos horas en promedio para llegar a su casa y trabajo”, mencionó la alcaldesa.

Los anuncios del presidente Duque responden a las críticas que dejó recientemente el candidato presidencial Gustavo Petro, del Pacto Histórico, quien había dicho que en la ciudad no habían avances con el metro. Según el aspirante presidencial, el consorcio chino que fue contratado para la ejecución del sistema de transporte en su versión, no ha entregado ningún estudio, por lo tanto, no hay una ejecución de esta obra según el precandidato.

“El metro de Bogotá no se está ejecutando, esa noticias es falsa. No se está ejecutando por una simple razón: no están los estudios del metro elevado, hasta el día de hoy. No existen los estudios de diseño que permiten la construcción. No han sido entregados por la empresa china que se contrató”, expresó.

