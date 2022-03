“Hoy demostramos que el pueblo se puede poner de pie cuando le dé la gana”: Francia Márquez

Bogotá. 16 de Diciembre del 2021. En la sede del Polo Democrático Alternativo se llevó a cabo una rueda de prensa donde oficializaron el aval y respaldo a la candidatura presidencial de Francia Márquez. (Colprensa- Sergio Acero)

Con más de 780.000 votos, la lideresa social Francia Márquez, se ubica como la tercera candidata más votada entre los candidatos de todas las consultas interpartidistas. La mujer, que superó con creces la votación esperada, ha sido tildada como el nuevo fenómeno político nacional, por lo que celebró con sus electores la noticia.

Márquez aseguró que los votos que obtuvo son honestos, de personas que votaron por su proyecto político por convicción. En este sentido, señaló que sus electores sientan precedente que demuestra que el pueblo puede derribar a las maquinarias en el momento que lo desee.

“Para transformar ese país está la gente, las mayorías. Yo no les digo que crean en mí, crean en ustedes, crean en las posibilidades que tienen para cambiar. Esto es un cambio que empieza con el vecino, con la vecina, siendo generosos, dándoles la mano. (…) Hoy hemos demostrado, después de 200 años, que el pueblo se puede poner de pie cuando se le dé la gana”, aseguró Márquez.

La activista agradeció a sus electores por el “camino que han decidido hacer’' y recordó que los resultados que obtuvo el Pacto Histórico, coalición en la que participa, no son triunfos personales para quienes se lanzaron como precandidatos. Para Márquez, es una victoria del pueblo que, según ella, ha decidido empezar a poner la vida en el centro de todo.

En este orden de ideas, recordó al activista afro-estadounidense Malcom X, quien una vez dio un discurso en el que planteó una disyuntiva entre el voto o la bala, es decir, entre la democracia y la violencia. Márquez señaló que es importante elegir lo primero, para que así dejen de morir colombianos a causa del conflicto.

“Este triunfo es del pueblo colombiano, por qué es el pueblo colombiano el que decide. El voto o la bala, como decía Malcolm X. En muchos momentos decidimos la bala, y hemos tenido que enterrar a líderes sociales, como hemos tenido que enterrar a hombres y mujeres. Hoy tenemos la posibilidad de elegir el voto. El voto para parir la dignidad, la dignidad, la justicia, la paz, el voto que sea capaz de poner en en el centro la vida”, sostuvo la lideresa.

Para finalizar, Márquez afirmó que la tarea no está concluida, sino que apenas empieza.

La afirmación puede tomarse de dos formas: por una parte, el camino que tiene pendiente el país para lograr cerrar las brechas de inequidad y pobreza, y por otra, el inicio oficial de la campaña a la presidencia que lidera Gustavo Petro, pues fue quien superó a Márquez en votación dentro del Pacto Histórico.

Con respecto al segundo, cabe anotar que, igual que Márquez, Petro también ha dicho que si llega a la Casa de Nariño se enfocará en convertir al país en una Colombia más humana, que ponga en el centro la vida.

“Le llegó el tiempo a Colombia, un tiempo hermoso, de vivir. Un tiempo intenso. Un tiempo de la historia, en el que por fin tengamos, como generación, una segunda oportunidad. Nos llegó el tiempo de ser una potencia mundial de la vida”, dijo Petro este domingo al conocer los resultados de las consultas.

Cabe anotar que si Petro logra ganar en primera y segunda vuelta, Márquez tendrá seguro un espacio en su Gobierno. Hasta el momento no se sabe si la activista será la fórmula vicepresidencial del candidato de izquierda, pero si no, y Petro gana la presidencia, no se descarta que la mujer sea considerada para algún ministerio. El objetivo es que en una eventual administración del Pacto Histórico, ella pueda contribuir a cerrar las brechas sociales de las que habla.

“Vamos, Colombia: de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre”, finalizó Márquez.

