Estos son los famosos que aspiraban al Congreso: cuáles se ‘quemaron’ y cuáles lo lograron

Este domingo 13 de marzo se cumplieron las elecciones legislativas y consultas interpartidistas en Colombia. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, los grandes ganadores de la jornada fueron el Pacto Histórico, el Partido Conservador y el Partido Liberal, los cuales obtuvieron la mayoría de las curules.

En medio del panorama electoral se presentaron varios aspirantes al Congreso cuya fama estaba relacionada con los medios de comunicación, el deporte o el mundo de las redes sociales. Sin embargo, el resultado final no fue favorable, por lo que muchos de ellos terminaron ‘quemados’, como se dice popularmente. A continuación hacemos un repaso de cómo le fue a algunos famosos en estas elecciones legislativas con el 99,41 % de mesas informadas.

Caterine Ibargüen (Partido de la U)

La doble medallista olímpica y cabeza de la lista al Senado del Partido de la U se quemó por completo. No recibió en las urnas el voto de los colombianos que celebraron sus triunfos en el salto triple, dejando en evidencia que una cosa es la política y otra el deporte. Ibargüen alcanzó poco más de 42.700 votos y quedó lejos del umbral.

Mabel Lara (Nuevo Liberalismo):

Uno de los perdedores en las elecciones al Congreso fue el Nuevo Liberalismo y, en esa misma línea, sus candidatos tampoco obtuvieron buenos resultados. La periodista y presentadora de noticias era la cabeza de la lista, sin embargo, se quedó con las manos vacías. Su partido apenas logró 329.756 votos, es decir, un 2,02 % del total de los sufragios, por lo que no llegó al umbral del 3 % para recibir una curul.

Vanessa Mendoza (Centro Democrático):

La ex Señorita Colombia recibió una de las votaciones más bajas en el uribismo: fueron 4.367 colombianos los que depositaron su confianza en ella, pero ello se vio reflejado en apenas un 0,02 % del total de sufragios al Senado.

Ana Victoria Beltrán (Nuevo Liberalismo):

Recordaba por su papel de ‘Daniela Franco’ en la serie ‘Padres e Hijos’, la actriz colombiana también se quedó sin un cupo en el Congreso. Al igual que en el Senado, la lista del Nuevo Liberalismo también fue cerrada en la Cámara de Representantes, razón por la que su baja cantidad de votos mermó las posibilidades.

Agmeth Escaf (Pacto Histórico):

El actor y presentador barranquillero quedó electo en la Cámara de Representantes por el Atlántico. Este fue el único famoso que pudo quedarse con una curul por el Pacto Histórico, que recibio un total de 25 puestos en dicha cámara.

Jonathan Ferney Pulido Hernández (Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza):

‘Jota Pe’, como es conocido en redes sociales, emprendió su camino como creador de contenido, ejerciendo el rol de periodista y opinador sobre temas coyunturales. Sus críticas hacia la reforma tributaria y los posteriores casos de violencia en las manifestaciones y de abuso policial acrecentaron su activismo en YouTube.

Al final, este fue el tercer senador más votado en las elecciones legislativas por la, obteniendo 189.291 votos. Con ello, le ganó incuso a Humberto de la Calle, cabeza de lista del partido (187.307 votos). El joven músico solo fue superado por Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, ambos del Centro Democrático, con 223.167 y 196.865, respectivamente.

Juan Carlos Henao (Gente en Movimiento):

El exportero del Once Caldas, recordado por ser protagonista en la conquista de la Copa Libertadores 2004, se lanzó a la Cámara de Representantes de Caldas por el partido Gente en Movimiento. No obstante, sus más de 9.300 votos no fueron suficientes para alcanzar a Wilder Escobar, quien terminó primero y con una curul tras recibir 33.441 votos.

Ariel Ávila (Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza):

El periodista y politólogo, actual subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, alcanzó la tercera votación más alta de su partido al Senado (97.470), por detrás de ‘Jota Pe’ y De la Calle.

Jackeline Rentería (Partido de la U):

La exluchadora colombiana, quien ganó dos medallas de bronce en Juegos Olímpicos, tampoco pudo asegurar en el Congreso. Rentería formaba parte de la lista a la Cámara por el Partido de La U en el Valle, pero apenas pudo cosechar unos 2.641 votos, una cifra muy inferior si se tiene en cuenta que la última curul se conseguía con más de 47.000.

Otros nombres que también resultaron ‘quemados’:

- Jaime Andrés Motta, ex Disc Jockey de la Emisora ‘Los 40′.

- Jonatan Tamayo, mejor conocido como ‘Manguito’, quien buscaba su reeleción en el Congreso.

- Luis Colmenares, padre del fallecido Luis Andrés Colmenares.

- Guillermo Pérez Flórez, periodista y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

