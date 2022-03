Video: “Tatán acaba míster chef y se tiene que hacer la vasectomía”, Maleja Restrepo desmiente rumores de embarazo

Maleja Restrepo le pidió a Tatán Mejía que cuando acabe Masterchef se debe hacer la vasectomía para no tener más hijos. Foto tomada de Instagram @Maleja_Restrepo

Tatán Mejía se ha convertido en uno de los participantes más queridos de esta nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’, pues su capacidad para presentar buenos emplatados frente al jurado, así como la buena agilidad que tiene en la cocina, han hecho que se gane el corazón de los televidentes que de lunes a viernes a las 8:00 p. m. se dan cita frente a sus televisores.

Ha sido tal la aprobación del motocrossista que en redes sociales se comienza a especular qué podría ser uno de los 4 finalistas de esta temporada.

Mientras el deportista hace sus apariciones en el Canal RCN, lo propio hace su esposa Maleja Restrepo, con la presentación de ‘Guerreros’ en el Canal 1. Así como es ella quien ha comenzado a hacerse cargo del cuidado de sus hijas, de recogerlas en el colegio y estar pendiente de sus trabajos para el colegio.

En su más reciente aparición en redes sociales, Maleja compartió un clip en el que se observa bailando con sus hijas al ritmo de ‘Como quieres tú que te quiera cariñito’ del Grupo Maravilla. En la publicación, Maleja aparece luciendo un pantalón verde, con unas botas en color amarillo, un body del mismo color de su pantalón y una chaqueta en varios tonos de rosados.

Al parecer, la presentadora asustó a sus seguidores pues en el momento en que da uno de los giros en el baile se puede observar que su vientre está más pronunciado por lo que algunos comenzaron a especular que Maleja podría estar embarazada.

Aquí el video del baile de Maleja Restrepo con sus hijas :

“Male, acaso viene nuestro niño en camino”, “Maleja, ¿viene el quinto miembro de la familia?”, “Que emoción estás embarazada”, son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer en la publicación de Maleja en su cuenta oficial de Instagram donde supera los 4 millones de seguidores.

Ante la insistencia de los seguidores de la presentadora sobre un presunto embarazo, Restrepo debió salir a aclarar la situación por medio de un video en sus ‘InstaStories’ y puntualizando en el hecho que por el momento no hay planes ni es de su interés tener otro bebé.

“A veces cuando empiezo a leer los comentarios de mis videos, algunos logran llamar mi atención. Mucha gente me escribió en el video en el que salgó bailando con las niñas que si estaba embarazada, y no, yo no estoy embarazada”, comenzó por aclarar la presentadora.

Y agregó: “es más, Sebastián (Tatán) acaba mister chef (Masterchef) y se tiene que ir a hacer la vasectomía, ese el compromiso, que se gane esa vaina y hacerse la vasectomía de una vez”.

La presentadora no está embarazada y por ahora no quiere tener más hijos

Para concluir en su relato, aseguró que la toma se realizó desde una parte baja y el pantalón estaba muy alto en el tiro, “se ve lo normal, así como cuando uno se toma un vaso de agua y queda como lleno o como cuando uno come lentejas al almuerzo y queda como indigestado, es normal”.

Cabe mencionar que el portal de Profamilia define a la vasectomía como un procedimiento anticonceptivo para los hombres y que no desean tener hijos, o para aquellos que ya son padres y no desean tener más.

