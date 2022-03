Video: “No me puedo enrumbar en mi casa”, a Marcela Reyes no se la aguantan los vecinos

Seguramente a algunos les ha tocado en algún momento de sus vidas, un vecino ruidoso que hace constantemente fiestas en su apartamento perturbando la tranquilidad de su espacio, o sin lugar a dudas, los papeles se invierten y usted ese vecino fiestero.

A través de sus historias de Instagram, la DJ Marcela Reyes le hizo una pregunta a sus seguidores “cuál tipo de vecino eres”, el que deja disfrutar al que le gusta celebrar o el que inmediatamente ante cualquier ruido llama a la Policía porque están perturbando su tranquilidad.

“Ustedes son de los vecinos que si escuchan ruidos, llaman, ponen la queja y molestan … yo no, de hecho me parece súper chévere que la gente disfrute, tengo unos vecinos que cada 8 días se enrumban, me encanta porque ponen música súper bacana”, expresó la generadora de contenido.

Aseguró que le encanta disfrutar de la música que ponen sus vecinos, así como el parche que suelen armar y que ella nunca ha sido de las que llaman a poner la queja. Empero, caso contrario es lo que ocurre en su caso, cuando es ella quien pone la música para disfrutar de una buena noche con amigos.

“Pero vea que yo me enrumbe acá, ¡Ay Dios mío!, no me dejan quieta, me tiran la Policía, yo no sé, puede ser porque los vecinos que se enrumban no son vecinos del vecino que a mí me toca, creo que mi vecino que me molesta y que me fastidia es un gringo que hay aquí enseguida, que pereza no me puedo enrumbar en mi casa”, concluyó la DJ.

Aquí el contenido de Marcela Reyes :

La DJ señaló que cada vez que hace una reunión en su casa inmediatamente llaman a la policía

Con más de 8.000 reproducciones y cerca de 200 ‘me gusta’, el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ fue el encargado de replicar la información compartida por Marcela Reyes. Entre los comentarios, los seguidores de la DJ le recordaron que en las unidades residenciales existe un reglamento de Propiedad Horizontal que se hizo para respetarlo.

Venderá contenido para adultos por amenazas

Marcela Reyes es una de las DJ que más éxito ha conseguido en los últimos años gracias al género de la guaracha que comienza a posicionarse a nivel internacional, sin embargo, la fama ha traído consecuencias para su vida personal al ser víctima de extorsión con una serie de fotografías intimas, así como videos con su pequeño hijo Valentino.

“Hace dos años y medio tuve problemas de una amenazas con unas personas que tenían un contenido mío súper privado, videos íntimos de ese entonces … y me amenazaron con publicarlos”, expresó la DJ.

En el video indicó que a partir del 10 de marzo el portal está disponible para el acceso del público; sin embargo, no dio pistas sobre las tarifas y modalidades de suscripción que manejará, pero sí manifestó que, “Si tenés limones, hay que aprender a hacer limonada”.

“El mismo cuento de todas”; “Oiga, entre más plata tienen, más quieren, y se inventan unos sufrimientos...”; “El ya muy utilizado pretexto cuando están cortos de contenido... ‘Me filtraron’”; “Todas usan la misma excusa jajajaja”; “Ya se puso de moda esto”; entre otros.

SEGUIR LEYENDO: