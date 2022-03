Habitantes de Chapinero aseguran que parqueo en las calles se salió de control

En la localidad de Usaquén se implementó la segunda zona de parqueo pago en calle. Foto: Alcaldía de Bogotá

El pasado 2 de noviembre empezó a funcionar en Bogotá la llamada ‘Zona de Parqueo Pago’, cuyo objetivo es que los conductores puedan dejar sus vehículos en determinados sectores de la capital y pagar una tarifa. Sin embargo, a cuatro meses de su implementación, son varios los usuarios que se han quejado, ya que sostienen que hay desorganización en los espacios habilitados para este fin.

Según la página oficial del servicio, este tiene un costo actual de 3.000 pesos por hasta dos horas, en el caso de los automóviles. En caso de superar este tiempo, el valor ascenderá a $4.600. Con referencia a las motos, se deberán cancelar, de manera anticipada, $2.100 si el tiempo de estadía es menor de dos horas; a partir de allí, la permanencia tendá un valor de $3.200.

En un principio, el pago por parqueo se dispuso en el sector de Chicó Norte, localidad de Chapinero, entre las calles 76 y 94; sin embargo, recientemente, la medida se extendió en una nueza zona, comprendida entre las calles 72 y 100, desde la carrera Séptima hasta la autopista Norte.

Para la segunda área de implementación, los automóviles pagarán una tarifa de $2.600 por fracción de 30 minutos, si su tiempo de parqueo no supera las dos horas. Si pasa de las dos horas, pagarán $4.000 por fracción de 30 minutos, según especificó la Administración Distrital.

Las dos áreas de la ‘Zona de Parqueo Pago’ en Bogotá. Foto: Terminal de Bogotá

Las polémicas por el pago por parqueo:

Desde que comenzó la implentación de este cobro, las autoridades han manifestado que la intención es mejorar la movilidad en la capital del país. “Seguimos avanzando en la puesta en marcha de las Zonas de Parqueo Pago, un proyecto que suma a la recuperación del espacio público y que se articula con otras iniciativas que desarrolla la Secretaría Distrital de Movilidad en la ciudad”, sostuvo Ana María Zambrano Duque, gerente del Terminal de Transporte de Bogotá.

“Estas zonas funcionan en lugares donde ya se presentaba estacionamiento en vía pública. Lo que hizo el sistema fue regular y ordenar el estacionamiento en estas zonas y cobrar por el uso del espacio público”, agregó.

Sin embargo, muchos ciudadanos en Chapinero han expresado su malestar por el incumplimiento en las zonas de parqueo, pues sostienen que las personas continúan estacionando donde les place. Dos puntos sobre los que hacen énfasis es que no hay quien ejerza control sobre estos espacios y que la Alcaldía no ha brindado suficiente información para aclarar cómo funciona el sistema.

“Hay desorden a la hora de parquear porque ha faltado mucha pedagogía, aunque eso no significa que el programa no tenga sentido hacerse, el error ha estado en que inicialmente el proyecto era a una escala menor y posteriormente lo ampliaron, pero no se informó adecuadamente y esto ha generado traumatismos en la zona”, afirmó el director de Futuros Urbanos, Omar Oróstegui, en declaraciones recogidas por Semana.

Además, este manifestó Bogotá se ha convertido en “un parqueadoro a cielo abierto”, puesto que no se le ha prestado suficiente atención al estacionamiento de vehículos y motos en los andenes. Así mismo, sostuvo que muchos ciudadanos prefieren utilizar sus propios automotores antes que acudir al sistema de transporte público por su “deficiente calidad”.

De acuerdo con cifras oficiales, la entrada en funcionamiento de la segunda área ha aumentando el empleo formal, viéndose beneficiados cerca de 100 facilitadores. De estos, el 40 % hace parte de la ruta de inclusión, que busca incorporar a aquellas personas que trabajan como cuidadores de carros de manera informal.

Otros de los aspectos sobre los que se han quejado los usuarios ha sido la selección del personal para cuidar los vehículos: “Deberian reconsiderar el tipo de personal que estan contrando para los funcionaros encargados de la zona de parqueo pago, sin llegar a denigrar parecen mas ladrones que personas encargadas de la seguridad de los vehículos”, sostuvo una de ellas en su cuenta de Twitter.

Captura de pantalla

SEGUIR LEYENDO: