“Hace cuatro años mire quién iba ganando las encuestas y quién finalmente ganó”: Iván Duque habló de las consultas del 13 de marzo

El presidente Iván Duque se refirió al primer evento electoral que vivirá Colombia este domingo 13 de marzo y recordó que por estas fechas, hace cuatro años, cuando él era candidato y se disputaba la Presidencia, iba de último en las encuestas, pero finalmente logró vencer a los demás aspirantes.

“Colombia saldrá a votar masivamente. Usted recordará hace cuatro años quién iba ganando las encuestas y quién finalmente ganó”, señaló el primer mandatario a los micrófonos de Línea de Fuego, el programa de la cadena televisiva Univisión, que conduce el periodista colombiano, Luis Carlos Vélez.

En otros de los apartes de su entrevista, el jefe de Estado dio algunos detalles de su reunión con su homólogo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Allí se refirió al encuentro previo que tuvo ese mandatario con el régimen de Nicolás Maduro.

“No me siento traicionado por Estados Unidos. Es necesario restablecer la democracia en Venezuela”. (...) Nosotros no creemos que los diálogos con el dictador (Maduro) puedan prosperar. (...) “Sigo creyendo que Maduro es un dictador, terrorista y narcotraficante”, aseveró Duque en ese canal extranjero.

Así mismo, el mandatario se refirió a la Segunda Marquetalia, cuyos integrantes se han refugiado y reiteró que están allí amparados por Nicolás Maduro. “La dictadura de Nicolás Maduro es protectora y patrocinadora de grupos terroristas colombianos”, señaló.

No son las únicas criticas que Iván Duque le ha tirado al jefe del régimen venezolano; luego de su encuentro con Biden no perdió oportunidad para lanzar durísimas críticas al mandatario del país vecino. “Latinoamérica no se puede convertir en un terreno de juegos geopolíticos de nadie; sabiendo que Maduro protege terroristas colombianos, hemos manifestado preocupación, diplomáticamente, por la presencia militar rusa en Venezuela, un tema que seguiremos verificando.”.

Además, Duque expuso su preocupación por el arsenal ruso que tiene Venezuela en su territorio, pues a pesar que desde la Embajada rusa le han dado un parte de tranquilidad, el mandatario lo asume como una amenaza, frente a esto enfatizó:

“Entonces sobre esas premisas y sabiendo que Maduro protege terroristas colombianos y auspicia terroristas colombianos, nosotros les hemos manifestado al gobierno ruso a través de su embajador en Bogotá que hay preocupación, él ha dicho que en ningún momento la ayuda militar rusa a Venezuela se utilizará en contra de Colombia, nosotros tenemos que verificarlo tenemos, que garantizar que así no sea, pero no dejaremos nunca de elevar nuestra preocupación ante esa presencia militar, sabiendo no solamente la convivencia de Nicolás maduro con el terrorismo, sino también, su constante hostilidad hacia Colombia”, dijo Duque al programa La Noche de NTN24.

Además, el presidente aseguró que la situación que el día de hoy enfrenta Rusia, es un espejo de lo que sucede en Venezuela, dado que la crisis migratoria que ha golpeado al continente sudamericano es producto de la gestión de Maduro en el poder; igualmente, destacó que el alto flujo de migrantes en Europa, se da gracias a las decisiones que ha tomado Vladimir Putin desde Rusia.

“Nicolás Maduro ha tratado de llevar a territorio venezolano asistencia militar rusa, presencia militar rusa y equipos rusos a ese territorio, Nicolás Maduro es un dictador que ha hecho toda suerte de crímenes de lesa humanidad que hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional. Si me preguntan a mí, yo diría lo siguiente, Nicolás Maduro le ha hecho al pueblo venezolano lo que Vladimir Putin le ha hecho al pueblo ucraniano, han generado la mayor crisis migratoria en el caso de Latinoamérica, gracias a esto hoy estamos viendo una de las crisis migratorias más estruendosas que haya vivido Europa en su historia reciente”, comentó.

