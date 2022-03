Beto Coral expuso a una mujer colombiana en Estados Unidos que festeja que “maten petristas”

Beto Coral, activista de izquierda exiliado en Estados Unidos. Archivo.

El excandidato a la curul en el extranjero por el Pacto Histórico, Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, denunció que una mujer en Miami, Estados Unidos, lo increpó y compartió la idea de matar a los petristas, como se llaman los seguidores del precandidato presidencial, Gustavo Petro.

A través de su cuenta de Twitter, el también activista político publicó un video desde el puesto de votación que tienen los colombianos en esa ciudad estadounidense, donde sucedió el viral episodio en el que la mujer lanza esa gravísima premisa.

“Hacía veeduría por el consulado de Colombia en Miami y una señora me vio y dijo: ‘ojalá mataran a este petrista’… Me devolví y me respondió, ‘qué rico que se muera’, y enfatizó: ‘Hay que matarlos porque son comunistas, son plagas y ratas’”, contó Coral.

En las imágenes, el influenciador le pregunta a la señora que si “está a favor de matar gente”, a lo que ella responde con tu contundente “no”. Sin embargo, dijo que era “rico” matar a los seguidores del hoy candidato favorito y con mayor intención de voto en las encuestas, Gustavo Petro Urrego.

“Qué rico. Que se muera”, aseveró la mujer, a su vez que llamó “ratas” a quienes se proclaman adeptos del también senador porque, supuestamente, eran “comunistas” y por eso “había que acabarlas”, sentenció la ciudadana.

Así sucedió:

Hacía veeduría por el consulado de Colombia en Miami y una señora me vio y dijo: “ojalá mataran a este petrista”



Me devolví y me respondió, “que rico que se muera” y enfatizó: “Hay que matarlos porque son comunistas, son plagas y ratas” pic.twitter.com/uKNms1589A — Beto Coral (@Betocoralg) March 11, 2022

Las denuncias de Beto Coral se suman a las quejas que otros ciudadanos del país, radicados en el exterior, han hecho públicas desde esta semana, cuando los consulados en las demás naciones se abrieron para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto.

En Miami (Florida, Estados Unidos) y Montreal (Quebec, Canadá) se reportan casos de publicidad electoral en las urnas, influencia de votantes y hasta suplantación. En el caso de Montreal, la denuncia fue hecha por una mujer que aseguró que su esposo, José Ángel, fue suplantado; contó en un video que se acercó al consulado colombiano ubicado en la mencionada ciudad junto a su esposo y al corroborar los datos de ambos, les indicaron que el hombre supuestamente ya había votado.

La mujer aseguró que pusieron en conocimiento a la cónsul de Colombia en Montreal, quien constató la información y procedió a notificar a la Registraduría, pero la entidad no dio una solución. Ante la situación, los afectados cuestionaron duramente a las autoridades colombianas.

“Nos dicen que no se puede hacer nada porque fue un error del jurado. (...) Eso no se justifica. No se justifica que digan que es un error del jurado y la cosa se quede así; es decir, votan por uno y no hay nada que hacer. Se acabó. Si la corrupción sigue y se extiende hasta el exterior del país no hay cómo cambiar a Colombia”, sostuvo la mujer.

Cabe mencionar que el video de la denuncia fue difundido en redes sociales por Luis Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). El funcionario exigió a los órganos competentes que abran una investigación.

“Frente a la suplantación de este elector en Montreal, Canadá, exijo investigación disciplinaria y penal sobre los miembros del jurado. Hay una grave falta disciplinaria y hay delito (artículo 392 del Código Penal). El favorecimiento al voto fraudulento tiene pena de 4 a 9 años”, solicitó Pérez.

Hay que recordar que a finales de febrero, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, pidió al registrador nacional Alexander Vega que haya garantía en el voto extranjero, dado que en elecciones anteriores, las valijas diplomáticas habían llegado abiertas. Por eso propuso que se considere la “posibilidad de solicitar que sean los propios embajadores que traigan personalmente este material para asegurar la integridad e inviolabilidad de las valijas”.

SEGUIR LEYENDO: