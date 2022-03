¿Realmente necesita adquirirlo? Guía de compras para el Día sin IVA

Bogotá, 19 de Junio de 2020. Largas filas en almacenes de Bogotá en el día sin IVA. Lugar: Éxito Villa Mayor Autopista Sur. (Colprensa - Camila Díaz)

Este viernes 11 de marzo tendrá lugar el primer Día sin IVA del año, una iniciativa del Gobierno de Colombia para impulsar la reactivación económica que consiste en no gravar algunos productos con el impuesto del 19 %, de modo que sean más accesibles para los consumidores.

Algunas personas guardan dinero para hacer algunas compras, en teoría, a precios rebajados. Para aprovechar el supuesto descuento, incluso consideran endeudarse o llenar el cupo de la tarjeta de crédito. No obstante, se olvida que no es un día de promociones, sino una exención tributaria.

Por eso, si a usted le interesa su bienestar financiero, le conviene hacerse algunas preguntas antes de comprar en el Día sin IVA.

¿Necesita endeudarse para hacer la compra?

Si necesita entrar en una deuda para comprar un artículo en el Día sin IVA es altamente probable que gaste el mismo dinero o más del que gastaría en otro día.

Las tarjetas de crédito, como su nombre lo indica, son dinero prestado que en algún momento tendrá que devolver. A la hora de usar su crédito, debe considerar las tasas de interés de la entidad que le dio la tarjeta; es decir, cuánto le van a cobrar por tomar ese dinero prestado.

Para febrero de 2022, según cifras del diario La República, la tasa efectiva anual más económica de una tarjeta colombiana era del 17 %, pero un buen número de entidades financieras están más cerca que lejos de la tasa de usura, que es del 29,24 %.

De modo que, si usted se endeuda en el Día sin IVA para ahorrarse el 19 % de impuestos, podría terminar pagando mucho más por el mismo producto si difiere su compra a muchas cuotas.

Si tiene la opción, haga la compra de contado o páguela a una sola cuota.

¿Va a comprar un celular o un computador?

A lo mejor usted esperó hasta el Día sin IVA para comprar un celular o un computador con descuento. Si es su caso, hay varios aspectos a considerar.

En primer lugar, según el Estatuto Tributario colombiano, todo computador que valga menos de 50 UVT (para 2022, 1.9 millones de pesos) y todo teléfono celular o tablet que cueste menos de 22 UVT (836 mil pesos en 2022) están exentos de IVA todo el año.

Además, los productos electrónicos que superen los 80 UVT (tres millones de pesos) sí estarán gravados con IVA. Entonces, si decidiera comprar el mismo producto el sábado, tendrá el mismo precio.

Por otro lado, si su compra supera este valor, considere que el mundo ha atravesado una crisis logística desde finales de 2021: hay escasez de mercancías de todo tipo, incluidos los aparatos tecnológicos.

Además, como lo dijo el presidente Iván Duque cuando anunció el primer Día sin IVA, el pasado 28 de febrero:

El primer Día sin IVA de este 2022 se llevará a cabo el viernes 11 de marzo, para que podamos liquidar inventarios, ayudar al comercio y que nuestra economía contenga efectos inflacionarios en el primer trimestre de este año.

Recuerde una vez más que usted está recibiendo una exención tributaria, no una promoción. Entonces, podría estar comprando un producto de calidad inferior —porque la crisis ha encarecido las gamas bajas— y de tecnología casi obsoleta —porque está comprando un producto rematado— a un precio inflado.

¿Quiere comprar una consola de videojuegos?

Las consolas de videojuegos de última generación, como la PlayStation 5 o la XBox Series X, tienen un costo superior a los dos millones de pesos colombianos y son consideradas en el Estatuto Tributario como juguetes, no como electrodomésticos.

Los juguetes sí estarán exentos de IVA este 11 de marzo, siempre y cuando el producto no supere los 10 UVT (380 mil pesos). Entonces, este no es el día para comprar la consola que desea a un precio especial.

¿Va a comprar libros o comida?

Si usted estaba planeando una parranda con varios kilos de carne y muchas bebidas alcohólicas, el Día sin IVA no es el mejor para comprar estos productos, ya que los alimentos hacen parte de la canasta familiar —que no tiene IVA— y las bebidas no tendrán exención tributaria.

Si estaba planeando comprar textos escolares o un libro de un autor que le gusta mucho, este viernes tampoco es el día para hacerlo. Según la Ley del Libro y el Estatuto Tributario, los libros de texto y literatura están exentos de IVA todo el año.

¿Realmente necesita comprar eso?

Los artículos que sí estarán exentos del 19 % en el Día sin IVA son las prendas de vestir, implementos deportivos, útiles escolares, juguetes, productos agropecuarios y electrodomésticos. Entre estas categorías puede estar el producto que quiere comprar.

Ahora, si realmente quiere comprarlo, seguramente sabrá cuánto cuesta en un día normal. Tenga en cuenta que las tiendas no están obligadas a ofrecer descuentos por estos productos u honrar el precio original; solo es un día de exención tributaria.

Si usted no sabe cuánto costaba un producto antes del Día sin IVA, es posible que realmente no necesite comprarlo y que el precio realmente sea más alto que el habitual. Si no puede comprar de contado un producto que no necesita, tal vez le convenga no comprarlo ahora.

Eso sí, la Superintendencia de Industria y Comercio exige que los establecimientos comerciales le informen el precio con la exención del IVA, además de detallar cuáles productos tienen y no tienen el beneficio.

¿Necesitará devolverlo después?

Si ya consideró todos estos puntos y definitivamente esta compra le beneficia, disfrute de su inversión. Ahora, recuerde que devolver un producto comprado en el Día sin IVA puede causar que le retengan el dinero del impuesto. Elija bien antes de comprar.

