“Logré que se recuperara el espacio público en Kiev, que era un desastre”: Peñalosa

Enrique Peñalosa ha dejado claro que Colombia no debería intervenir en el conflicto entre Ucrania y Rusia. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Enrique Peñalosa, precandidato a la Presidencia de la República por el Equipo por Colombia, en medio de la campaña ha asegurado que es el que más experiencia tiene e incluso, afirma que sus logros han llegado hasta Ucrania, centro de un conflicto que tiene al mundo en vilo.

Peñalosa dijo, en Blu Radio, que tiene experiencia en problemáticas internacionales, pues según él, ayudó a recuperar espacio público en Kiev, capital de Ucrania.

“En Kiev trabajé mucho para lograr, por ejemplo, que quitaran los carros de las aceras y fue muy exitoso. Logré que se recuperara el espacio público en Kiev, que era un desastre. Era como Bogotá cuando llegué a mi primera alcaldía y tuvo un impacto enorme”, dijo el exalcalde de Bogotá sin mostrar pruebas de lo dicho.

La postura de Peñalosa sobre el conflicto de Rusia y Ucrania

El pasado 4 de marzo Peñalosa estuvo en Neiva donde habló sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y aseguró que Colombia no puede ser ficha estratégica en la guerra que se desarrolla en esta zona del mundo y que no se debe opinar en un conflicto que no compete.

Nosotros debemos tener mucho cuidado. Colombia y Venezuela, desafortunadamente nos hemos vuelto unas fichas estratégicas del conflicto geopolítico entre Rusia y Estados Unidos, ese no es nuestro problema. Yo he trabajado en Ucrania y en Rusia, tengo buenos amigos, me duele esa guerra, estoy en desacuerdo con esa invasión, pero no se debe opinar.

Según RCN, el precandidato dijo que Brasil y México han sido neutrales en el conflicto por lo que no han comprometido sus posturas políticas.

Estas dos naciones sofisticadas lamentaron esta guerra, rechazando el conflicto, pero Colombia no tiene ninguna importancia internacional, para venir a dárnosla de valientes en decir que condenamos o no, ese no es nuestro tema. El señor Maduro salió a defender a Rusia y nosotros atacar.

Insistió que Colombia tiene que trabajar para tener relaciones diplomáticas con Venezuela y evitar convertirse en fichas de las superpotencias en la nueva guerra fría que sufre el mundo entre Rusia y Estados Unidos.

Debemos garantizar a Venezuela que no vamos a intervenir de ninguna manera los asuntos internos de Venezuela para derrocar a Maduro; antes debemos lograr comprometer a ese país en no apoyar a ningún grupo armado ilegal en Colombia.

Aclaró que no lo hace por acercarse a Nicolás Maduro, sino que Colombia debe tener claro lo más conveniente para el territorio y las relaciones entre vecinos. Aseguró también que la posible disminución de venta de fertilizantes que se producen en Ucrania afectaría al campo.

“Uno de los principales fertilizantes nitrogenados del mundo, como la urea, que es fundamental para el crecimiento de las plantas de cultivos, salen del petróleo y del gas muchos de ellos vienen de Ucrania. Por qué nos ponemos de valientes a meternos en esta pelea, si eso hace que de pronto aumente el precio de los fertilizantes”, finalizó el político.

