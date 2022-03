“Yo perdí a mi padre por las drogas”: precandidato a la Presidencia David Barguil explicó el porqué de su oposición a la legalización

El miembro de la Colación Equipo Por Colombia, David Barguil durante un debate en Blu Radio, reitero su postura en contra a la despenalización y comercialización de los narcóticos y alucinógenos dentro y fuera del país. El candidato del partido Conservador comentó nuevamente a través de los micrófonos la perdida que tuvo por las drogas.

“Yo vengo de un pequeño pueblo que se llama Cereté y perdí a mi papá por las drogas, por eso mi mamá maestra, le tocó sacar sola a mi hermano y a mi ... Yo termino conociendo a mi papá a los siete años y me terminó enamorando de él, e incluso incidí para que mi papá y mi mamá volvieran y estuvimos un año, dos juntos y no se pudo. Y mi padre intento, fue a rehabilitación, en un momento de la vida nos decía -ustedes creen que yo hubiera querido perdelo todo” comentó el precandidato de la Colación Equipo Por Colombia, David Barguil.

Sobre los argumentos de la legalización expresó el candidato: “La droga no es libertad, pero muchos que justifican el tema de la legalización lo hacen digamos hablando de la libertad del individuo, pero para mí no es así la droga destruye la vida de la gente, destruye familias, sociedad. A mí si me preocupa mucho que se ‘banalice’ y que no se entienda el efecto perverso de la droga en la sociedad”.

Sobre la marihuana Barguil se refirió estrictamente al uso terapéutico: “esa es una gran industria y Colombia debería aprovechar eso y deberíamos tener una industria de cannabis medicinal que genere impuestos, empleos, donde deberíamos ser potencia mundial, estamos listos para eso”.

Pero no es la primera vez que el precandidato Conservador ha mostrado su postura en contra, anteriormente en debates televisivos ya había mostrado su descontento con la despenalización de las drogas: “Yo perdí a mi padre por la droga. Él intentó todo para salir de ahí ... mi padre nunca pudo lograrlo. La droga destruye la vida de la gente, acaba familias y destruye la sociedad ... Yo voy a enfrentar la droga con toda la radicalidad. Creo que hay que apoyar la industria del cannabis medicinal, pero eso es otra cosa. No vamos a permitir la legalización de la droga”, señaló en diciembre del año pasado.

Acerca de Barguil de cara a las elecciones del próximo domingo, la exfiscal General de la Nación y exsenadora colombiana, Viviane Morales anunció su adhesión a la campaña del precandidato presidencial del Partido Conservador David Barguil, quien se disputará la candidatura única de la alianza de derecha con sus compañeros del Equipo por Colombia el próximo 13 de marzo.

Así lo anunció Morales, quien renunció hace más de un año a la Embajada de Colombia en Francia, a través de un video en el que aparece acompañada del precandidato al que le manifestó su apoyo por su “trayectoria y convicciones” a menos de 10 días que se lleven a cabo los comicios legislativos en los que se definirán los aspirantes únicos de las alianzas políticas de cara a la primera vuelta.

“Mi apoyo a David Barguil es por su trayectoria, porque como congresista ha defendido a la gente frente a los intereses de los poderosos, y por sus convicciones, porque ha sido el candidato más enfático en defender la vida, en rechazar el aborto hasta la semana 24 de gestación, en promover un referendo por la vida, por eso acompaño a David Barguil el 13 de marzo”, señaló la exfiscal Viviane Morales.

