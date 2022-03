Manuela Gómez se someterá a una cirugía para reducir su busto, su cola y hacerse “otras cositas”

Manuela Gómez, influenciadora exprotagonista de Nuestra Tele, se tendrá que operar de hemorroides. Foto: Redes sociales

Manuela Gómez es una exprotagonista de Nuestra Tele y ahora emprendedora que se ha dado a conocer en las redes sociales por varias polémicas con otras famosas, especialmente Yina Calderón, y por problemas de salud física y mental que ha atravesado. Recientemente, la mujer anunció a sus seguidores que nuevamente se someterá a unas intervenciones quirúrgicas.

Las cirugías son estéticas y corresponden a un deseo que la mujer tenía desde hace tiempo por algunas inconformidades con su cuerpo. A sus dos millones de seguidores en Instagram la paisa anunció varias nuevas cirugías y reveló detalles sobre el profesional que le realizará estas intervenciones.

La mujer declaró que el principal ‘problema’ que la hacía sentir mal con su cuerpo era la apariencia de su cola, entonces le pidió al profesional en cirugía plástica que le redujera el tamaño de sus glúteos, con esto poder darle una forma que la hiciera sentir más segura y feliz.

“A mí mi nalga no me gusta, me parece que es demasiado grande. Entonces el doctor va a intentar reducirme un poco la nalga porque hay que tener cuidado para que no se me caiga completamente”, explicó la mujer a sus seguidores.

Gómez, desde que apareció en el reality de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en el año 2012, cuando generó varios conflictos y polémicas por sus peleas con otros concursantes, se dio a conocer por sus atributos; sin embargo, ahora la mujer reveló que para ella, tanto sus senos como su cola, son muy grandes.

Por eso señaló que también se hará una reducción de mamas. “Me voy a hacer reducción de cola y de busto, entre otras cositas”, señaló la mujer. Aunque no quiso dar más detalles sobre las ‘otras cositas’, la influenciadora sí señaló que sorprenderá a sus seguidores cuando termine el proceso tras las cirugías y la recuperación.

Varios de los seguidores de la paisa le mandaron buenos deseos para las cirugías y, al mismo tiempo, señalaron que no debía sentirse mal con su cuerpo.

Recientemente, la mujer también publicó un video en el que hizo una reflexión sobre lo importante que es en Colombia la apariencia física de las mujeres, aseguró que sus viajes a otros países le han abierto los ojos ante lo seguras que se sienten otras mujeres sin importar los ‘defectos’ que tengan en sus cuerpos.

“Prefiero viajar a otros países que dentro de Colombia. Lamentablemente en Colombia todo es una criticadera, que gorda, que la celulitis, que las tetas caídas. Eso no pasa en otros países, a ellas ni las miran ni las critican”, expresó la mujer en un nuevo video.

La mujer señaló de “ignorantes” a muchas personas colombianas que juzgan y señalan a una mujer de ser más o menos merecedora de respeto por su apariencia física. “Creen que a una buena mujer la hace un buen cuerpo o ser 90, 60, 90. La esencia de las mujeres va más allá de lo físico”, afirmó Gómez.

Concluyó su mensaje pidiendo a los colombianos que cambien su manera de pensar y que eduquen a las nuevas generaciones para que aprendan a respetar los cuerpos y no se dejen llevar por esas superficialidades. Señaló que en sus viajes fuera del país puede ser ella misma, usar bikini sin importarle lo que las personas piensen.

En los comentarios muchos de sus seguidores coincidieron con su punto de vista. “Amo mi país Colombia, pero también estar fuera, no te juzgan no te señalan y puedes ser”; “Acá las mujeres somos muy criticadas y lo más triste por mujeres también. Entonces ya están teniendo hijas llenas de inseguridad y apenas tienen edades muy pequeñas todavía corren hacerce cirugía”, fueron algunos de los comentarios que Gómez recibió.

