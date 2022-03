Atlético Nacional demuestra su jerarquía tras una semana difícil y vence al Medellín en el clásico

Atlético Nacional vence 2-0 a Medellín en el clásico de este 3 de junio. Foto: Nacional

La jornada de clásicos en la Liga BetPlay 2022 terminó con la victoria de Atlético Nacional 2-0 sobre Independiente Medellín en un entretenido compromiso disputado en el Estadio Atanasio Girardot.

Los Verdolagas, que vienen de una semana difícil, marcada por el bajón anímico de Aldair Quintana, el despido de Alejandro Restrepo como director técnico y la eliminación de la Copa Libertadores, sacaron casta ante su público, que jamás los dejó de alentar.

El primer gol llegó en el minuto 69. Tras un centro al área de Daniel Mantilla, el lateral Juan David Cabal impuso su 1,87 de estatura para mandar a guardar la esférica al fondo de la red con un potente cabezazo. El guardameta Andrés Mosquera Marmolejo vio el balón cruzar el ángulo superior derecho.

Cabal ya había anunciado que podía hacer daño en el área rival: en el minuto 65, de nuevo de cabeza, dejando vencido al árbitro, estuvo cerca de anotar, pero literalmente un defensor del Poderoso de la Montaña sacó el balón de la línea de meta.

Tras el tanto encajado los dirigidos por el colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña subieron líneas, ejercieron presión alta y salieron con mayor intensidad, pero en un contragolpe quedaron mal parados y vieron caer su arco por segunda vez en la noche. Quien acabó de desequilibrar el marcador fue Daniel Mantilla, luego de que Jefferson Duque lo dejara mano a mano con el cancerbero rival.

Mantilla venció a Mosquera Marmolejo con un disparo potente y a ras de césped y avivó aún más los cánticos de los hinchada.

En su afán de ir por el descuento, el DIM lució impreciso, y Luciano Pons, su goleador, poco fue asistido por sus compañeros. Entretanto, Pipe Pardo, que en otros partidos fue el líder del equipo, perdió sus cabales, agredió a Juan David Cabal y se fue expulsado en el minuto 77.

Con la victoria, Atlético Nacional es segundo de la Liga BetPlay con 20 puntos, 3 menos que Millonarios y 1 más que Deportes Tolima, que tienen un partido menos.

Al parecer, la dirigencias del club más veces campeón del fútbol colombiano tiene la intención de Hernán Darío Arriero Herrera como DT lo que resta de campaña, aunque para el segundo semestre de 2022 suenen como reemplazos de Alejandro Restrepo en la dirección técnica el argentino Lucas Pusineri, el uruguayo Alfredo Arias y el colombiano Luis Fernando Suárez.

“Ahora estoy más maduro, tengo más experiencia, me he preparado bien, con una metodología. Todos los días tenemos capacitación y estoy mejor en la parte teórica. En la parte de manejo de grupo y equipo también, no es la primera vez que manejo un equipo. Tuve la fortuna que Nacional me dio para estar en España 20 días, en una capacitación, aprendí y la disfruté mucho. La adapto a lo que son los colombianos, los europeos son muy físicos, pero yo me quedo con la técnica del colombiano”, sostuvo días atrás Herrera, y hoy, su trasegar, se vio reflejado en el marcador.

ALINEACIONES:

Nacional: Kevin Mier; Hayen Palacios, Emanuel Olivera, Felipe Aguilar, Juan Cabal; Sebastián Gómez; Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón; Jefferson Duque. Entrenador: Hernán Darío Herrera.

Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Mosquera, Andrés Cadavid, Víctor Moreno, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Jaen Pineda, David Loaiza; Felipe Pardo, Vladimir Hernández y Luciano Pons.

SEGUIR LEYENDO: