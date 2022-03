Álvaro Uribe se despachó contra Gustavo Petro: “Desagradecido”

El expresidente Álvaro Uribe y precandidato presidencial Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

Resta menos de una semana para se lleven a cabo las elecciones legislativas y consultas interpartidistas en Colombia (13 de marzo). Por lo tanto, este domingo, acorde a las autoridades electores, los precandidatos presidenciales terminaron el periodo para hacer campaña en plaza pública. Mientras unos se dirigieron a la ciudadanía subidos en tarima, otros optaron por entregar volantes en las calles.

El pasado fin de semana, en una entrevista con El Colombiano, el precandidato presidencial, Gustavo Petro, levantó la polémica en algunos sectores políticos tras asegurar que en el país “no hay democracia”. El también senador sostuvo que “lo que gobierna a Colombia es un régimen de corrupción, en el que se roban al país”.

“La democracia no es simplemente que haya elecciones. La democracia es que no se compren los votos, que no se haga fraude en las mesas, que no haya hambre. La democracia no es una sociedad absurdamente desigual. (...) ¿Puede haber democracia donde mataron 6.402 jóvenes inocentes? Eso se llama genocidio. No hay democracia”, puntualizó en el citado medio.

La respuesta de Álvaro Uribe a Gustavo Petro:

Durante las últimas semanas, Álvaro Uribe ha estado recorriendo diferentes regiones del país para impulsar a los candidatos del Centro Democrático al Congreso y a la Presidencia, con Óscar Iván Zuluaga a la cabeza. Por ello, en medio de una visita a San Andrés, el expresidente le respondió al líder de la Colombia Humana, argumentando que este es un “desagradecido con nuestra democracia”.

A través de un video, Uribe Vélez afirmó que, por el contrario, Colombia cuenta con “una democracia respetable en permanente perfeccionamiento”. Además, apuntó que Petro “ha sido un consentido”, pues fue perdonado e indultado tras pertenecer al M-19, “el grupo terrorista que asesinó a Gloria Lara, que asesinó a José Raquel Mercado, que destruyó a la justicia”.

“Yo mismo como senador de la República, y hoy me lo critican mucho, promoví el indulto al M-19. Todo eso se les perdonó para que venga este desagradecido con nuestra democracia a decir que no hay democracia solamente para sacar una excusa: procurar llegar al poder y destruirla”, sentenció el exmandatario.

Álvaro Uribe le respondió a Gustavo Petro luego de que este último asegurara que en Colombia "no hay democracia". Video: Centro Democrático

La semana pasada, Uribe también apuntó contra las propuestas económicas de Petro, quien manifestó que, en caso de subir al poder, uno de sus primeros actos de gobierno sería decretar emergencia económica. A través de un video publicado en sus redes sociales, el fundador del Centro Democrático señaló que en otros países como Venezuela se intentó acudir al mismo proceso, sin embargo, este fue “un fracaso”.

“La propuesta de mercadeo estatal y de alimentos que propone Petro ya lo ensayó [Hugo] Chávez y fue un fracaso. Subió la inflación a más del 1000 % anual, la pobreza a más del 90 % y destruyó las tiendas y supermercados. Así mismo, aumentó la corrupción estatal”, precisó Uribe, quien, además, emitió un comunicado indicando cuatro propuestas que podrían aliviar los problemas del país.

1. Ampliación de Ingreso Solidario.

2. Bono Alimentario que compense la afectación de la inflación al aumento del salario.

3. Para los pequeños y medianos productores: subsidio a los fertilizantes y crédito masivo a DTF- 5.

4. Agricultura por contrato para defender al productor

Los resultados del último estudio realizado por Invamer para Noticias Caracol, El Espectador y Blu Radio dan cuenta de que el Pacto Histórico sería la consulta más votada y que Gustavo Petro sería el precandidato ganador.

Cuando le preguntaron a los 1.504 colombianos por cuál coalición va a votar el 13 de marzo, el 38% se inclina por el Pacto Histórico, mientras que el 28,4% no sabe o no respondió. Con el porcentaje más bajo (14,5%) la coalición de Centro Esperanza sería la que menos votos recibiría, mientras que el Equipo por Colombia tiene una intención de votos de 19,1%.

Entretanto, en una hipotética primera vuelta presidencial, Petro recibió el 44,6% de intención de voto, seguido de Sergio Fajardo (15,0 %), Rodolfo Hernández (13,1 %) y Federico Gutiérrez (8,7 %). El quinto lugar fue para Óscar Iván Zuluaga (8,4 %).

SEGUIR LEYENDO: