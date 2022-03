Gustavo Petro acusó a María Fernanda Cabal de planear sabotaje a su cierre de campaña en Cali

En una semana, los colombianos acudirán a las urnas para elegir a las próximas personas que legislarán en el Congreso de la República y podrán votar por una de las tres consultas interpartidarias para definir a los candidatos a la Presidencia de la República. Ante los últimos días, candidatos y precandidatos se encuentran cerrando sus campañas y realizando sus últimos actos para conseguir el apoyo de más votantes.

Gustavo Petro, por ejemplo, ha realizado eventos de cierre de campaña en Bogotá, Medellín, Popayán y Cali, y en esta última ciudad el precandidato del Pacto Histórico denunció que la senadora María Fernanda Cabal intentó sabotear su evento.

Seguidores del Pacto Histórico llegaron hasta el Boluevard del río en el centro de Cali en la tarde del sábado 5 de marzo, para hacer parte del cierre de campaña de Petro. Sin embargo, otro grupo de llegó al mismo sitio con pancartas y exclamando arengas en contra del precandidato y rechazando la presencia del mismo en la ciudad.

Esta es Cali señoras y señores. El torrente de multitudes es imparable. La primera victoria popular en la historia de la República de Colombia.



A votar este 13 de Marzo por mi en la consulta presidencial del Pacto Histórico y por el Pacto en las listas de senado y Cámara. pic.twitter.com/WyGl1ZKQaH — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2022

En medio de su discurso a las miles de personas que asistieron al lugar, Gustavo Petro expresó que el grupo de personas que había llegado al sitio para manifestarse en contra de él estaban convocados por la senadora uribista María Fernanda Cabal.

“Por ahí anda la Cabal, paisana de estas regiones, intentó organizar un motín contra Petro. Y yo me puse... Pero pobrecita, vino con 15 personas a sabotearme. Está delirando”, expresó el político.

Además, Petro señaló que la senadora Cabal, nacida en Cali, también estaba diciendo que él pretende acabar con el programa Familias en Acción para deslegitimarlo, pero que esto no es cierto. “Yo no voy a acabar con Familias en Acción, pero si lo voy a pensar en medio de las necesidades de este país. La necesidad primera es la del niño y la niña de la primera infancia. Yo quiero que ese subsidio se vuelva un ingreso por derecho, no por regalo; Ingreso básico le llaman”, señaló el precandidato.

Y agregó, según citó El Tiempo, que “vamos a hablar de que el Estado le entregue a la madre cabeza de familia un ingreso básico vital, que la saque de la pobreza, no que la mantenga en la pobreza”.

Por su parte, la senadora uribista no ha respondido a las acusaciones de Petro, pero sí mostró en sus redes sociales que, efectivamente estuvo junto a su equipo volanteando en la capital del Valle.

El equipo #SoyCabal volanteó anoche en Cali, incluso bajo la lluvia. Cuando el mayor interés de una persona es luchar por su libertad y su patria, persevera hasta el final.



El próximo domingo, 13 de marzo, #VotaCD100Cabal 🇨🇴 pic.twitter.com/lDaTkqfQ6W — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 6, 2022

En su cierre de campaña en Cali el político también le pidió a los caleños que no cayeran en los sobornos y compra de votos durante la jornada de elecciones. También se expresó rechazando la muerte de varios jóvenes en medio del desarrollo de las protestas del Paro Nacional y ratificó su intención de cambiar el accionar de la fuerza pública contra los manifestantes en caso de llegar a ser presidente.

“Esa capa dirigente le respondió a la gente matándola, disparando con sus gases directamente a los ojos para mutilarlos, respondió violando a las menores de edad de la marcha, poniendo en prisión miles de jóvenes, persiguiendo a la juventud”, expresó.

Por ahora el precandidato se figura como el ganador de la consulta del Pacto Histórico según los resultados de las más recientes encuestas dadas a concoer (Invamer y Guarumo). En la última se evidenció que es probable que los ganadores de cada Coalición sean: Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez.

De la muestra que votará por la consulta de Pacto Histórico, el 81,6 por ciento hizo énfasis en que votaría por Gustavo Petro, seguido de Francia Márquez con un 10,5 por ciento, un 5,9 por el exgobernador de Nariño Camilo Romero; un 1,8 por la dirigente indígena Arelis Uriana, y el 0,2 lo hará por Alfredo Saade, conocido por impulsar sectores religiosos.

Mientras que en la encuesta Invamer se estableció que Petro sería el ganador no solo en su consulta, sino en primera y segunda vuelta. Teniendo en cuenta que el Pacto Histórico recibiría más votos y Petro sería el ganador dentro de esta, los colombianos respondieron por quién votarían en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y Gustavo Petro recibió el 44,6% de la intención de voto en primera vuelta.

SEGUIR LEYENDO: