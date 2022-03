Alex Char: escándalo de Aida Merlano es una “conspiración de Venezuela con la izquierda colombiana”

Alejandro (Álex) Char (Colprensa-Sergio Acero)

El próximo domingo 13 de marzo se conocerán los candidatos presidenciales oficiales de las tres coaliciones y comenzará la carrera por la presidencia de la república. Una de ellas, Equipo por Colombia, cuenta con la presencia del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la candidata del partido Mira, Aydeé Lizarazo, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, el candidato del partido conservador, David Barguil y el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Precisamente es el barranquillero uno de los precandidatos que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Su ausencia en los debates, así como la polémica que giró en torno a él por las declaraciones de la prófuga de la justicia, Aida Merlano. Para el exalcalde de Barranquilla, esto último se trata de una “conspiración” por parte de Venezuela y de la izquierda colombiana.

Recordemos que según Aida Merlano, realizó unas declaraciones en donde involucraba a Alex Char de formar parte de un esquema de corrupción electoral en la costa, en donde se realizaban compras de votos y estas eran financiadas a través de millonarias sumas. Además de revelar que sostuvo una relación sentimental con el ahora precandidato a la presidencia de la república.

Recientemente en una entrevista para ‘El Heraldo’, aseguró que, “nosotros los que estamos en estos temas, sabemos que no es fácil, no iba a ser fácil y no importa. Los resultados hablan por si solos y lo que tiene Álex Char para Colombia es una hoja de vida con muchos resultados de miles y miles de personas beneficiadas; y Barranquilla y el Atlántico no pueden escapar de una página de oro de la administración publica en Colombia”, dijo y agregó “Yo tengo la conciencia tranquila. No le parece raro ¿Qué un mes antes del debate ella se haya escondido en el régimen de Maduro? Mi respuesta es que le pague a la justicia”

El precandidato de la coalición Equipo por Colombia habló con ‘El Colombiano’ del escándalo que generaron las declaraciones de la excongresista en donde lo vincula directamente en la compra de votos, cuando ella era aspirante al Senado en 2018. Sobre esto, Char aseguró que:

“Usted cree que si yo tuviera alguna duda sobre mi proceder con respecto al tema de Aída Merlano, ¿yo estaría aquí poniéndole la cara a 50 millones de colombianos? Por supuesto creo que es una conspiración de Venezuela con la izquierda colombiana”, afirmó el precandidato.

Sobre los resultado de la encuesta Invamer, en donde muestra que Federico Gutiérrez, es por el momento el candidato más fuerte del Equipo por Colombia, afirmó que, “vamos a ganar porque yo soy un candidato que me la paso mucho en las calles hablando con la gente, en las esquinas, en los barrios de toda esta hermosa Colombia y he sentido un fervor, he sentido un cariño desde La Guajira, hasta el Putumayo; desde el Chocó, hasta Cúcuta. Dicen, Char lo hizo en Barranquilla, que la convertimos hoy en la ciudad con menor desempleo en todo Colombia”.

Y agregó que, “Como equipo vamos a estar cercanos a los cinco millones de votos. La votación nuestra calculo que puede estar por el millón y medio o aspiraría a llegar a los dos millones de votos”. Además, se refirió sobre la supuesta propuesta que le hizo a María Fernanda Cabal de que fuera su fórmula vicepresidencial y negó que esto fuera cierto.

“Eso no es cierto. Yo no puedo hacerlo, es una decisión de la coalición, que se llama Equipo por Colombia. Tengo una suprema admiración por la doctora Cabal, es una tipa berraca, pero en la coalición hay que esperar quién gana y después escoger quién sea su posible vicepresidente”, afirmó Char.

