Fiscalía pidió capturar y enviar a prisión al abogado Diego Cadena, sorprendido de paseo en Panamá

La Fiscalía General de la Nación pidió una orden de captura para Diego Cadena luego de que se conociera que viajó a Panamá. Foto: Colprensa

La Fiscalía General de la Nación pidió al juez 4 Penal Municipal con Control de Garantías de Bogotá una nueva orden de captura contra el exabogado de Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, quien era procesado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Esto se dio luego de que La W revelara que el litigante viajó a Panamá por dos semanas.

La prueba del desacató de Diego Cadena es una fotografía en la que se ve sentado en un restaurante en un hotel en Panamá. Lo curioso es que estaba con una camiseta roja, una bermuda blanca y usando unos audífonos, sin embargo no se le ve portando el brazalete de seguridad. Es por esta razón que ahora la Fiscalía está pidiendo una medida de aseguramiento en un centro carcelario y no el beneficio de casa por cárcel.

Iván Cancino, abogado de Diego Cadena, aseguró que su viaje a Panamá se dio por lo que calificó como un vacío legal ya que tras la decisión de revocarle la libertad en el pasado mes de diciembre, el 21 de enero el exabogado de Uribe se presentó a las autoridades para su nueva captura, sin embargo, algunas demoras en el trámite para mantener la medida de detención habrían ocasionado el lío judicial.

“Entiendo que la gente se haga la pregunta, pero la defensa es la que ha hecho todo por materializar esa orden de captura. Es un vacío legal que estudiándolo no comprendo. Lo más importante es que yo tengo todo el registro de las cartas que he mandado y nadie nos responde. Yo lo que veo es un vacío legal, puede ser la Fiscalía, el juzgado, el Inpec, se han tirado la pelota para lado y lado. Diego estaba en su casa, lo cual era casi imposible si no tenían una orden de captura para entrar a su casa”, aseguró Cancino en una entrevista con La W.

De acuerdo con algunas versiones, el juez consideró que la captura era ilegal porque a Cadena no se le leyeron sus derechos, como está estipulado que debe realizarse en todos los casos. Según Cancino, esta captura se cayó ya que ni la Fiscalía, ni el Inpec volvieron a realizar los trámites para mantener a Cadena en su domicilio. Ahora la Procuraduría pidió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario explicar en detalle lo sucedido.

En la misiva a la que tuvo acceso Semana, La Procuraduría solicita al Inpec, “se informe lo más pronto posible, si se libró o no la orden de captura que ordenó el señor Juez 43 Penal del Circuito librar en contra del ciudadano Diego Cadena, en auto del 1 de diciembre de 2021, y que reitero en auto del 16 de diciembre de 2021, o que se adopten las acciones pertinentes para hacerlo, dado que se le revocó la libertad provisional por vencimiento de términos y se le ordenó dar captura para cumplir la detención domiciliaria que venia gozando con anterioridad”.

y agrega que, “teniendo en cuenta no solo que es necesario dar cumplimiento inmediato y efectivo a tal orden judicial, sino que igualmente debe garantizarse los derechos que le asisten al procesado Cadena Ramírez de cumplir efectivamente tal orden, que se abone el tiempo de detención en su favor y en ejercicio de sus derechos que le asisten en el proceso penal. Además que se tenga en cuenta el interés que ha expresado de que ello ocurra y de su disposición a tal cumplimiento desde el 1 de diciembre de 2021 inclusive”.

Recordemos que Cadena Ramírez deberá explicar ante los tribunales por supuesta entrega de dinero a testigos, como es el caso de el paramilitar Carlos Enrique Vélez, con quien, y de acuerdo a la Fiscalía, habría tenido el compromiso de pagarle 200 millones de pesos y de los cuales se habían entregado 48 millones. Además, el abogado fue suspendido para ejercer su labor, algo que la defensa de Cadena ya apeló, sin embargo, la decisión la determinará la Comisión de Disciplina Judicial y su ponente, Magda Victoria Acosta.

