Claudia López respondió a críticas por cifras de homicidios en Bogotá: “Candidato Uribista la comprensión de lectura le ayudará”

Toda una polémica se generó en las redes sociales luego de que la alcaldesa de Bogotá Claudia López presentara el boletín diario de homicidios en la capital colombiana durante el mes de febrero y comparándolo con los dos años anteriores. Muchos usuarios no pasaron por desapercibido el hecho de que en la tabla, también aparecían los días 29, 30 y 31 de febrero.

“Febrero cerró con la más baja cifra de homicidio desde 2020 cuando la Ciudad estaba totalmente en cuarentena. El atraco también va a la baja. Los dos últimos días hubo ceo homicidios. Cuando trabajamos juntos ciudadanía, Policía y Alcaldía con solidaridad colectiva somos imbatibles”, afirmó la mandataria local a través de sus redes sociales.

Este mensaje que fue acompañado por la siguiente gráfica y generó toda clase de comentarios en las redes sociales y varios políticos no pasaron por alto esta situación. Algunos también manifestaron que la pandemia en 2020 inició a mediados del mes de marzo, cuando el Gobierno Nacional implementó varias medidas como el aislamiento preventivo y no a finales de febrero, como ella asegura.

También puedes leer: Angélica Lozano reveló si en realidad Gustavo Petro y Claudia López hicieron una tregua

Boletín diario de homicidios en Bogotá

De acuerdo con las gráficas que dio a conocer en sus redes sociales, los días 30 y 31 de febrero no hubo homicidios, algo que es imposible ya que esos días no existen en el calendario. Razón por la cual las criticas no se hicieron esperar. El Concejal por el partido Colombia Justas Libres, Emel Rojas, fue uno de los primeros en reaccionar.

“Alcaldesa, en febrero de 2020 la ciudad no estaba en cuarentena total como usted lo afirma. Segundo, es obvio que los días 29, 30 y 31 de febrero de 2022 aparezcan con 0 homicidios ya que que esos días no existen en el calendario. ¿A quién engañan?”, aseguró Rojas.

Otro de los que se pronunció fue el exconcejal de Bogotá y aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático, Andrés Forero, quien le respondió diciendo que, “el gran logro de Claudia López en materia de seguridad es que en días inexistentes -30 y 31 de febrero- no se presentaron homicidios en Bogotá”.

Juan Pablo Celis, aspirante al Senado de la República por parte del partido Centro Democrático, también le respondió a la alcaldesa a través de Twitter y le dijo que, “Sra. ALCALDESA es obvio que en FEBRERO 30 y 31 no hubo muertes porque NO EXISTEN esas fechas. No sé si es MALA FE o DESCUIDO suyo, tampoco sé cuál es peor!”.

También puedes leer: “El país le dirá adiós al uribismo”: Angélica Lozano habló de las elecciones, de Claudia López y hasta de Gustavo Petro

En esta ocasión la alcaldesa no se quedó callada y le respondió al candidato al Senado, explicando las cifras de los últimos días, haciendo referencia a que eran los primeros días del mes de marzo. De acuerdo con la mandataria, el consolidado mensual de febrero del 2022 es el más bajo desde abril del 2020, cuando ya el país se veía gravemente afectado por la pandemia.

“Candidato uribista la comprensión de lectura le ayudará en el oficio al que aspira. Los dos últimos días son 1 y 2 de Marzo, en ambos hubo cero homicidios en Bogotá. Y en la gráfica de resultados consolidados mensuales se aprecia que febrero 2022 es el más bajo desde abril 2020″, afirmó la mandataria en su cuenta de Twitter.

Respuesta de Claudia López en Twitter a Juan Pablo Celis

NO DEJES DE LEER: