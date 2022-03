Audio pone en evidencia presunto delito electoral en la alcaldía de Providencia: “Esto es rápido, duro y sin censura”

Jorge Mendez, Representante a la Cámara y a quién le estarían solicitando el apoyo la Secretaria de Planeación, Lisbeth Valenzuela

A pocos días de las elecciones legislativas para Senadores y Cámara de Representantes, sucede un hecho particular en la costa caribe que prende las alarmas por presuntos delitos electorales.

Se trata de una grabación que involucra a la Secretaria de Planeación de Providencia, Lisbeth Valenzuela, funcionaria de la alcaldía de Jorge Norbeto Gari. En el audio se puede apreciar como solicita a los asistentes a la reunión, de quienes se desconoce la identidad y cantidad, ‘apoyar’ al Representante de la Cámara y quién desea ser elegido nuevamente, Jorge Méndez.

El delito presuntamente incurrido sería Participación Política, que lo define la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral como en términos generales, que los servidores públicos tienen prohibido intervenir en política, utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos políticos y movimientos políticos y en las controversias, así como para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos de la misma naturaleza.

Uno de los hechos más curiosos del audio es la tranquilidad con la que la funcionaria describe la situación, indicando que es algo normal y habitual en el ambiente político: “¡Bueno, listo! Esto es rápido, duro y sin censura… Un tema que a mí me cohíbe un poco, pero ustedes que tienen más tiempo que yo, en el tema político, saben cómo funciona esto” se aprecia en el audio revelado por la W.

También se oye como la funcionaria menciona que están en esos cargos por ‘apoyar proyectos políticos’ y no por méritos como debería ser, también se oye en ese fragmento del audio como invita a apoyar a el Representante a la Cámara Jorge Méndez.

“Si estamos aquí, si en este momento tenemos contrato, es porque sabemos que apoyamos un proyecto político, proyecto político que sigue hasta 2023. En este momento, vienen las elecciones a Cámara, y el mensaje del Alcalde es que podamos apoyar el candidato que él está apoyando, que es Jorge Méndez ... Una persona que ha estado ahí, todo este tiempo, todos estos meses, estando desde la Cámara, apoyando todas las persecuciones que le hacen al alcalde de Contraloría, de Procuraduría. Eso desde allá ustedes no lo ven pero es una presión horrible, horrible, horrible, horrible” comenta en el audio quien sería presuntamente la Secretaria de Planeación, Lisbeth Valenzuela.

Otro apartado de la grabación que llama la atención sería la posible responsabilidad del alcalde de Providencia, Jorge Norbeto Gari, ya que aparentemente la reunión sería petición del mandatario.

“Entonces, los contratos por eso aún no están firmados porque yo aún no había hecho esta antesala que tengo que hacer. Ya los otros secretarios lo hicieron con su gente; el alcalde me acaba de pedir que qué pasa, me ha pedido para decirme ‘¿ya hablaste con su gente?’ ... Yo no lo había hecho, por eso no había ido allá; era que estaba de viaje, llegué apenas el lunes trabajando en otros temas, y que además este es un tema que me incomoda un poco, pero ustedes saben cómo funciona esto”, se aprecia en el audio.

Para finalizar la reunión luego de un par de comentarios cierra diciendo la funcionaria que el resultado de estos encuentros serán socializados con el alcalde Gari.

“Entonces, yo ahora en la tarde tengo que ir donde el alcalde a firmar los contratos y necesito llevarle el mensaje que ustedes están apoyando ese proyecto” comentó la Secretaria de Planeación de Providencia, Lisbeth Valenzuela, en la reunión que abría sido celebrada el pasado 8 de noviembre según información de La W.

