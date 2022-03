En qué va la investigación por los calcetines para el Ejército que costaron $4.896 millones

Bogotá. Soldados del Ejército de Colombia. (Colprensa - Diego Pineda)

A finales del 2021 el representante a la Cámara, León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, le pidió a los órganos de Control, y al Ministro de Defensa, Diego Molano, investigar una serie de irregularidades que se habían presentado en la compra de calcetines de bota de combate para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las autoridades procedieron a firmar el contrato por un valor de $4.896 millones de pesos y seguir con los trámites.

Los calcetines son una pieza importante del uniforme ya que estos deberían tener protección antibacterial para evitar enfermedades en los pies de los soldados, como quedó estipulado en la ley desde el 2015 con la norma técnica 0230-A2(Calcetines ANTIMICOTICOS y ANTIBACTERIALES para uso de bota de combate).

Ahora pasado dos meses del años y comenzando marzo se dio a conocer que la Unión Temporal BD Calcetín 2021, compuesta por Bacet Group SAS (70%) y C.I Inversiones Derca SAS (30%) no ha entregado las medias que se había comprometido y tiene un retraso de más de 70 días pues inicialmente se fijó que el 20 de diciembre de 2021 se haría la entrega de los 598.210 pares de calcetines pactados y hasta el día de hoy la institución no ha recibido ni uno solo.

Por lo que la Veeduría Nacional Transparencia y Anticorrupción encontró que inicialmente la empresa adquirió un compromiso que no podía cumplir y tan solo tres días antes de la oficialización del contrato dio conocimiento del problema de los plazos.

De acuerdo con Caracol Radio, esto no fue una novedad pues otra empresa que compitió por el contrato pero no lo ganó había advertido que cumplir con esta fecha era imposible debido a la demora de los suministros: “La cadena de suministro de materias primas a nivel mundial, dada la situación actual de bajos inventarios y dificultades de transporte, solo entrega insumos a 60 días, de esta forma no se puede empezar la producción ni siquiera en el mes de diciembre de 2021″, anotó es su momento Crystal SAS.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que Unión Temporal uso el mismo argumento de los suministros y la institución la permitió sin ningún inconveniente como no pasó con otras empresas. Además, la Veeduría encontró que la capacidad de producción de la empresa era inferior a la que había argumentado en su plan inicial, pues la Unión Temporal declaró que estaba en capacidad de producir 24.840 pares de calcetines diarios. Pero, la veeduría visitó las instalaciones de las plantas en las que supuestamente fabricarían las medias y encontró que sólo contaban con 29 máquinas, es decir, en promedio tenían 120 maquinas menos de las que decían tener.

En el último hallazgo, se encontró que la Armada Nacional firmó un contrato con especificaciones similares, adquirió 63.954 pares de calcetines por un valor $5.045 pesos cada par. Este valor entra en abierta contradicción con los $8.185 que pagó el Ejército por los 598.210 pares en cuestión.

Ante estas irregularidades el Ejército contó a Caracol Radio que por ahora no se ha desembolsado el dinero y que ya se esta procediendo a poner las sanciones correspondientes a la empresa por el incumplimiento del contrato.





