“Tan mala como la de Petro”, Peñalosa da una tunda a la alcaldía de Claudia López

Peñalosa y López de nuevo en pelea por obras de la administración anterior

Un nuevo episodio en la pugna entre Enrique Peñalosa y Claudia López aconteció en el debate de la Gran Alianza entre SEMANA y El Tiempo con los miembros del Equipo por Colombia.

El exalcalde no desperdició la oportunidad de criticar la administración de López, en su segundo año de trayecto, y con quien sostiene fuertes diferencias que han llegado a tribunales.

Peñalosa considera que la alcaldía de López “ha sido mala. Por ejemplo: nosotros redujimos los homicidios, en cambio desde que llegó la alcaldesa han venido en aumento y es muy difícil que bajen cuando ella lo que hace es condenar a la policía sin ningún tipo de juicio”.

En dicho foro, el precandidato del partido de la U. amplió sus críticas afirmando que la administración no ha avanzando en innovación y la sensación de desgobierno, arguye, demuestra falta de orden en Bogotá: “No conozco ni un solo proyecto nuevo que haya impulsado, hizo un POT desastroso, la ciudad se siente sin rumbo, es triste, definitivamente la capital necesita orden”, declaró.

Además, Peñalosa acudió a su cuenta de Twitter para disparar más dardos contra quien fuera su pupila en distintos periodos de su trayectoria política:

La alcaldía de Claudia López se pelea de lo mala que ha sido con la de Petro. Tasa de homicidio de la Bogotá de Claudia ha ido aumentado año a año, hizo un POT desastroso, no ha hecho un proyecto nuevo, la ciudad se siente sin norte

Peñalosa critica a López por malos resultados en su alcaldía

Por el momento, la alcaldesa Claudia López no ha respondido a los ataques de su anterior mentor, Enrique Peñalosa.

Cabe destacar que Enrique Peñalosa fue el único de los candidatos del Equipo por Colombia en buscar un consenso con el gobierno de Venezuela para contener la criminalidad en el país.

El exalcalde de Bogotá no dudó en rechazar la intervención del ejército ruso en Ucrania, pero también fue preciso al señalar que ante situaciones como esta “lo que tenemos que hacer es lo que le sirva a Colombia”, añadiendo que ambos países se han convertido en fichas geopolíticas del conflicto entre Estados Unidos y el Kremlin. Incluso, señaló que hay que seguir ejemplos como los de México y Brasil, que se han mantenido discretos ante el conflicto en Europa.

“Hay que buscar cómo logramos minimizar la intervención de Venezuela apoyando grupos ilegales y garantizarles que nosotros no vamos a interceder para derrocar ese Gobierno, ese me parece que es un tema interno de ellos”, explicó. A su vez, reiteró que se debe maniobrar de la manera más conveniente para este país, teniendo en cuenta además el alto flujo migratorio por las llamadas ‘trochas’.

El precandidato precisó que “Colombia es irrelevante en el contexto internacional” y que por esa razón se deben buscar todas las opciones que le sirvan a Colombia de manera que no intervenga en el conflicto que se vive actualmente entre Norteamérica y el Gobierno de Putin.

Las observaciones de Peñalosa no pasaron desapercibidas para su rival dentro de la coalición de centro-derecha, Federico Gutiérrez quien ripostó: “Peñalosa tiene su posición en ese tema, no creo que eso es lo que debe ocurrir. Las relaciones de Maduro es con el ELN, con Petro y Piedad Córdoba. Nos vamos a dedicar a cuidar democracia. No estoy de acuerdo con la dictadura de Maduro y todo lo negativo que no podemos aceptar en una democracia”.





