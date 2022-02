Por qué Yeferson Cossio decidió lanzar billetes al aire en Medellín

Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio quien se dio a conocer por implantarse senos por un reto, es uno de los influenciadores colombianos más reconocidos del momento y muestra de ello son sus millones de seguidores en las diferentes plataformas digitales, lo que, además de fama, le genera unos muy buenos ingresos económicos.

El creador de contenido paisa señaló a través de sus redes sociales que debido al tiempo que suele perder por tomarse fotos con sus seguidores ha llegado tarde a muchos lados, por lo cual generó una nueva estrategia para no quedarle mal a sus fanáticos y no retrasarse.

“Cada que yo salgo es un poquito caótico y por eso yo no salgo casi, digamos por tantas fotos, yo quiero mucho la gente y yo le doy las fotos. Entonces, hoy salí con un bolso lleno de plata y apenas se me amontonaron todos empecé a regalar plata y tiré un fajo de plata para arriba y de una me fui y funcionó”, dijo Yeferson Cossio.

El hecho no paso desapercibido en las redes, mientras unos resaltan la generosidad del generador de contenidos digitales, otros dicen que es un acto de ego, que actitudes así demuestran que es un ser presuntuoso o incluso calificaban el de triste y humillante la actitud de Cossio.

El paisa que se hizo famoso por ponerse implante mamarios mencionó en sus redes: “Les di dinero y tiré muchísimo al aire, me ignoraron por agarrar el dinero así que me fui y ni cuenta se dieron. Al parecer no me querían tanto”.

En las redes se ha generado nuevamente el debate de ¿Cuál es la procedencia de los millonarios ingresos de los influencers? puesto que al igual que Cossio hay varios creadores de contenidos digitales que tienen cuentas bancarias sumamente abultadas.

¿Cómo ha conseguido Yeferson Cossio tanto dinero?

En una reciente entrevista con Juanpis González, personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño, decidió revelar algunos de los secretos que tiene en cuenta a la hora de multiplicar su dinero, cuyo origen es a partir de la publicidad que hace en redes sociales. Sin embargo, esta es apenas una de las maneras.

Otro método por el cual le pagan es por mostrar marcas en sus videos, sin necesidad de mencionarlos de manera directa, algo a lo que en la publicidad se le llama product placement.

“A mi me pagan por pautas en mis historias en Instagram, o porque digamos en un video de reto se ve por allá atrás un producto sin siquiera mencionarlo”, explicó.

Por otro lado, Yeferson Cossio mencionó en su charla con Alejandro Riaño que otra forma de ganar dinero son las dinámicas que realiza en Instagram, en las cuales cada usuario o empresa le paga determinada suma y él les asegura conseguir cierta cantidad de seguidores. Posteriormente, entre los participantes se sortean los premios.

“Yo les digo a las personas (de las cuentas): ‘Dame 10 millones de pesos más IVA y yo te doy mínimo 300.000 seguidores’. Entonces yo cojo y les digo a mis seguidores: ‘A los que sigan estas cuentas, unas 200 más o menos, 250, les doy una moto, 300 millones de pesos…’. Esa es otra modalidad de negocio”, agregó.

Finalmente, el paisa mencionó que, a diferencia de Instagram, en Facebook no gana dinero por publicidad sino por el contenido que genera. Por ejemplo, por cada millón de visitas en sus vídeos está ganando cerca de $2.000.000 y al día serían cerca de 15 millones de pesos, en solo este aspecto.

