Encuentran a 43 migrantes ilegales en el Valle del Cauca

EFE/ Xavier Montalvo

En las últimas horas, las autoridades del Valle del Cauca capturaron a cuatro personas por el delito de tráfico ilegal de inmigrantes, luego de detectar que en tres buses de servicio público se estaban transportando a 43 migrantes ilegales por las vías del departamento y que pretendían cruzar la frontera con Panamá y seguir camino hacia Estados Unidos.

Entre los 43 extranjeros los uniformados encontraron a personas oriundas de Rusia, países africanos, Haití e India, quienes tenían una ruta desde el Valle hasta Antioquia en estos vehículos. Todo el proceso ocurrió cuando los tres vehículos intentaron evitar los controles policiales que se realizan en las vías del Valle.

“Son de nacionalidades haitianas; senegalés; Georgia, Rusia; Burkina Faso, África 3 Jandil Haryana, India. Se desplazaban ilegalmente en el territorio nacional. Seguiremos realizando controles en los ejes viales y corredores del Valle con el fin de evitar que se siga presentando este tipo de desplazamiento de personas extranjeras sin sus debidas documentaciones”, detalló el coronel Nelson Parrado, comandante de la Policía en ese departamento.

Por su parte, los capturados fueron los tres conductores y un ayudante de bus, tdos colombianos. “Estas personas intentaron evadir los controles policiales y se han iniciado los actos administrativos en contra de las empresas de transporte público legalmente constituidas, a fin de determinar si existe alguna violación a las normas vigentes, en donde si es del caso se aplicarán las medidas administrativas pertinentes”, indicó el uniformado. Cabe resaltar también que los tres vehículos fueron inmovilizados.

Informes preliminares de la investigación realizada por las autoridades da cuenta de que los extranjeros ingresaron ilegalmente al país por la frontera con Ecuador y que, cada uno, habría pagado 3.000 dólares a los cuatro capturados por el viaje. Para la Policía Nacional estos migrantes fueron engañados por una red que se dedica a sacarle el dinero a los extranjeros sin documentos.

Por ahora, los 43 extranjeros fueron puestos a disposición de Migración Colombia para que sean repatriados, mientras que los colombianos serán presentados ante un juez de la república. “Debido a que no cuentan con permisos migratorios para el tránsito por nuestro país”, explicó el comandante de la Policía del Valle.

“La Policía Nacional, continuara desarrollando controles a los ejes viales y corredores del departamento del Valle del Cauca, en aras de evitar que se siga presentado este tipo de desplazamientos de personas extranjeras sin su debida documentación que acredite el legal ingreso al territorio colombiano”, concluyó el coronel Parrado.

Imagen de archivo de la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, habla durante el diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken (fuera de cuadro), en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, Colombia. 21 de octubre, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez/Pool/Archivo

Recientemente, en el marco del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), al que asistió la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, se ahondó sobre la crisis migratoria de venezolanos a Colombia y se advirtió que la nación no tiene la capacidad para recibir más migrantes.

El fin de ese evento era evaluar los avances y resultados del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV). En el consejo también participó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro; el presidente del Consejo Permanente, embajador de San Kitts y Nevis, Warren Everson Alarick Hul, entre otros.

En esa línea, Marta Lucía Ramírez reconoció que el arribo de ciudadanos venezolanos a su país ha sido “desproporcionado” e instó en que, pese a que el ETPV ha trabajado por regularizar a los migrantes, Colombia ya no da abasto para atender más gente.

“Es algo desproporcionado, son casi el 30 % del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy. ¿Sabemos si no van a salir más?, ¿sabemos si no están saliendo todos los días nuevos migrantes?, ¿cómo poder entonces asimilarlos?, ¿quién va a hacerlo? Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes ni refugiados provenientes de Venezuela”, señaló la canciller.

SEGUIR LEYENDO: