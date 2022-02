El histórico delantero que tuvo como referente Radamel Falcao y con el que siempre soñó jugar

Con la ovación del Wanda Metropolitano, así regresó Radamel Falcao García a enfrentar al Atlético de Madrid / RAYO VALLECANO

Radamel Falcao, delantero colombiano del Rayo Vallecano, declaró este viernes que le hubiera “gustado jugar” con el brasileño Ronaldo Nazario, al que considera su “referente desde pequeño”.

Falcao afronta esta jornada con su equipo un partido importante frente al Real Madrid, líder destacado de la Liga española.

“Estamos con mucha expectativa porque es una oportunidad después de resultados que no han sido positivos. Además, enfrentarse al Real Madrid es muy motivante”, dijo Falcao, en declaraciones difundidas por Mahou.

El delantero colombiano, que en las últimas semanas no ha tenido demasiada continuidad en el once titular de Andoni Iraola, declaró que “lo más importante es que el equipo pueda hacer el partido necesario para lograr un resultado favorable”.

“La clave es el trabajo, creer en nuestras capacidades y luchar como hemos venido haciendo desde el principio, que es lo que necesitamos”, confesó.

Tras su experiencia en la Liga turca, Falcao aseguró que tenía “ganas” de volver a España para jugar en un campeonato “competitivo”. “El Rayo tiene una gran plantilla y es un club que tiene ganas de crecer. Para mí era un lugar ideal para seguir mi carrera y que la selección me siguiera llamando”, apuntó.

Finalmente, el delantero colombiano desveló el nombre del jugador con el que le hubiera gustado compartir equipo. “Me hubiera gustado jugar con Ronaldo Nazario. Era mi referente cuando era pequeño”, concluyó.

El nuevo año no le está sentando nada bien al Rayo Vallecano. Una vez pasada la euforia copera, y a la espera de disputar la vuelta de las semifinales frente al Betis, el equipo madrileño está experimentado un bajón competitivo alarmante. Cinco derrotas y un empate, que se resumen en un punto de los últimos dieciocho posibles, es el pobre balance que registra en lo que va de año el equipo que dirige Andoni Iraola, que no celebra un triunfo en Liga desde el 18 de diciembre de 2021, frente al Alavés.

A nivel clasificatorio, la situación no es alarmante porque la buena primera vuelta realizada le permite, actualmente, ver el descenso a once puntos, aunque en el vestuario son conscientes que si la reacción no llega pronto se pueden meter en problemas.

Para este partido, la buena noticia para Iraola es que el central montenegrino Esteban Saveljich, que se retiró lesionado frente al Elche la pasada jornada, ya está recuperado y podrá jugar. El principal dilema reside en la portería, puesto que en las últimas semanas Iraola lleva alternando bajo palos al macedonio Stole Dimitrievski y al francés Luca Zidane y los planes que tiene para el derbi son una incógnita.

La otra duda está en el ataque, puesto que el técnico vasco no ha decidido si apostará de inicio por Sergi Guardiola o el colombiano Radamel Falcao, que lleva sin marcar tres meses y medio. Dieciocho veces se han visto las caras Rayo Vallecano y Real Madrid en Vallecas en competición liguera, con un balance de resultados favorable al Real Madrid, que ha ganado trece veces, ha empatado una y ha perdido en cuatro ocasiones.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliú, Catena, Saveljich, Fran García; Isi, Comesaña, Valentín, Álvaro; Trejo; Falcao o Sergi Guardiola.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinícius y Benzema.

