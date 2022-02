“Vamos a echar a los corruptos”: Angélica Lozano arremetió contra Alex Char en nueva valla publicitaria

“Vamos a echar a los corruptos”: la pulla de Angélica Lozano a Álex Char. Fotos: Cortesía y Colprensa.

Quedan menos de dos semanas para que los colombianos salgan a las urnas a elegir en manos de quién quedará el próximo Congreso de la República, mientras que los candidatos a esas corporaciones avanzan con sus campañas basadas, en algunas ocasiones, en arremetimientos políticos y personales, como la que recientemente lanzó la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano.

La congresista busca regresar al Senado en la lista de Centro Esperanza y ha causado polémica en las últimas semanas con sus vallas publicitarias, primero sacó a relucir su famosa frase de “con estos hijueputas no se puede hacer nada” y ahora, le tiró una dura crítica a Alejandro ‘Alex’ Char.

“Vamos a echar a los corruptos”, se lee en la pieza de publicidad política ubicada en la carrera 30 con Avenida primera de Mayo, en Bogotá. Allí, se destaca el apellido Char, que recientemente estuvo vinculado en un gravísimo caso de corrupción electoral en Barranquilla y otros sectores del Atlántico.

Alejandro Char dice que su relación con Aída Merlano fue “un error” y que no financió campañas. Fotos: Colprensa y Archivo.

Por esa razón, Lozano aprovechó la coyuntura para tirarle esa pulla, al igual que lo hizo en sus redes sociales, donde recordó el debate de hace cuatro años en la Universidad de Los Andes cuando se enfrentó con Mauricio Gómez, del Partido Liberal y cercano al clan Char, quien la acusó de “heredar una curul de su novia”, refiriéndose a la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“A mí no me patrocinan los Char, a mí no me ponen cabeza de lista por encima de un Luis Fernando Velasco, excelente senador del Partido Liberal, porque soy amiga del presidente Gaviria, ni amiga de los Char para congraciarme con Vargas Lleras. Yo he llegado aquí sola”, aseveró.

Además, en esa intervención, que la congresista Lozano compartió en sus cuentas de Twitter y TikTok, se defiende que la acusaran de “nepotismo político” y de querer perpetrarse en el poder.

“Yo no heredo nada, yo llego por voto popular. Me han elegido la mejor representante a la Cámara por tres años consecutivos. Tú (frente a Gómez Amín) no apareces en esa lista, porque no haces control político ni haces propuestas, yo sí”, finalizó Lozano en febrero de 2018, en medio de un auditorio que la aplaudía.

Un día como hoy hace cuatro años #TBT pic.twitter.com/c19Jjjsp8G — Angélica Lozano Correa 10🌻 (@AngelicaLozanoC) February 23, 2022

No es la primera vez que Angélica Lozano causa polémica por las vallas de su campaña. A través de su cuenta de Twitter, el senador y también candidato al Congreso por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, expresó su disgusto ante la promoción política de la senadora Lozano quien se apalancó en la ocasión en que se refirió a sus colegas con palabras soeces durante una sesión virtual en la que se le quedó abierto el micrófono abierto, en los confinamientos de 2020 por la pandemia .

“Con estos hijueputas no se puede hacer nada, ¡qué mierda!”, dijo en aquella ocasión, frase que reutilizó en su nueva campaña para seguir en el congreso del país con el eslogan “Con estos hijueputas no se puede hacer nada. ¡Conmigo, sí!”.

Sin embargo, a Bolívar le gustó poco esta publicidad política y se dio por aludido en un trino: “Me trató de hijueputa porque denuncié que no estuvo cuando se votó mi propuesta de no pagar los gastos de representación porque estábamos legislando desde la casa. Ahora hace campaña con su frase revictimizándome: no me parece graciosa”.

La valla publicitaria de Angélica Lozano molestó al congresista Gustavo Bolívar. Foto: Captura de pantalla

No obstante, por el momento la senadora del Partido Verde no ha reaccionado a la crítica del senador de la Colombia Humana. Luego de la controversia que suscitó su ofensiva frase, la congresista la retomó con un carácter positivo y las reprodujo en camisetas para criticar a sus colegas en el Congreso cuando hundían proyectos que ella buscaba consolidar.

