Preocupación en Santa Fe: Leandro Castellanos sería baja por varios partidos

La tensión por la falta de resultados en los últimos encuentros había preocupado a los hinchas de Independiente Santa Fe, e incluso, para muchos, habían comprometido la permanencia del uruguayo, Martín Cardetti, al mando del equipo. Sin embargo, tras la victoria contra Independiente Medellín en la reciente fecha de la Liga BetPlay, el ambiente parecía mejorar poco a poco.

El triunfo le sirvio al conjunto ‘Cardenal’ no solo para cortar una racha de tres partidos sin conseguir victorias, sino también para volverse a meter entre los mejores ocho equipos en la tabla de posiciones. En la previa de la novena jornada, el ‘León’ aparece quinto con 12 puntos.

Además, el portero Leando Castellanos retornó a la formación titular luego del golpe que sufrió en la cara externa de la pierna derecha contra Pereira, en la sexta fecha. Recordemos que el también capitán de Santa Fe se había perdido el compromiso ante el Deportes Tolima por este incidente.

Castellanos, nuevamente baja en Santa Fe:

La alegría por el retorno de Leandro Castellanos duró poco, pues este jueves, a través de un comunicado, Santa Fe informó que al guardameta se le practicó una operación al inicio de la semana por una “apendicitis aguda”.

Según agregó el parte médico, el guardameta ya se encuentra en proceso de recuperación y “su incapacidad se evaluará según evolución”.

Por el momento se habla que Castellanos podría perderse los dos próximos encuentros del cuadro ‘Cardenal’. El primero, que parece casi un hecho, es contra Patriotas Boyacá el próximo lunes en el estadio La Independiencia de Tunja, correspondiente a la novena fecha del campeonato. Y el segundo sería en el clásico capitalino frente a Millonarios, aunque todo dependerá de su proceso de recuperación.

Otro de los referentes que preocupó a la hinchada ‘Cardenal’ fue Wilson Morelo, quien sufrió una lesión en el aductor de la pierna izquierda en el duelo contra Pereira. Luego de una semana y media, el artillero colombiano ya se entrenó a la par de sus compañeros y viajará a la capital del departamento de Boyacá.

Francisco Meza, uno de los ídolos de Santa Fe, y quien fue anunciado a finales de enero como nuevo refuerzo para esta temporada, comenzó formalmente los entrenos con el resto de la plantilla, aunque todavía se desconoce cuándo se producirá su debut. Cabe recordar que el defensor de 30 años padeció una ruptura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha a mediados del 2021, convirtiéndose en la cuarta vez que sufre de este tipo de lesión.

Dicho problema físico llevó a terminar su contrato con Tigres UANL y, poteriormente, volver al fútbol colombiano con el fin de contar con minutos. Su retorno se da al equipo con el que ganó una Copa Sudamericana, dos ligas y dos Superligas.

Los señalamientos de Julio Comesaña contra Santa Fe:

Luego de la derrota, el técnico del Medellín, Julio Comesaña, criticó al conjunto ‘Cardenal’, asegurando que este se dedicó a ‘quemar tiempo’ cuando tenían el resultado a su favor. “No hubo mucho partido, Santa Fe no quiso jugar. Empezaron a tirarse al suelo, a hacer tiempo, escondieron los balones detrás de los carteles. Le dije a Hinestroza [el árbitro] que está permitiendo eso y que el juego se hace lento”.

De igual modo, señaló que el árbitro fue no claro a la hora de tomar las decisiones e hizo referencia, por ejemplo, a una anotación que le anuló al delantero argentino, Luciano Pons. “Son cosas que no tienen sentido. Anuló dos jugadas raras, nos quitó un gol legitimo, nadie paró y solo él detuvo la jugada. Si hablamos de velocidad y presión alta, cuando un equipo no quiere jugar, es difícil”, agregó el estratega uruguayo.

