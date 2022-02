Por amenazar de muerte a su expareja, hombre fue enviado a la cárcel en Bogotá

Agresor de Laura Contreras, mujer que denunció amenazas en las redes sociales, fue capturado. Fotos: tomadas del video

Las redes sociales se convirtieron en una de las grandes opciones y alternativas que tienen las personas para realizar denuncias y este fue el caso de Laura Contreras, una joven que dio a conocer el caso en el que su expareja sentimental la amenazaba y la acosaba. El video y las fotos se volvieron virales en redes sociales y muchas personas se manifestaron con mensajes de aliento para mujer.

El CTI de Cundinamarca confirmó la captura de José Alejandro Rodríguez y este miércoles 23 de febrero, un juez de control de garantías lo envió a prisión por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Laura Contreras manifestó en algunas oportunidades que temía por su vida y la de sus familiares. Incluso llegó a agredir a uno de sus compañeros de trabajo.

De acuerdo a las versiones y las pruebas que dio a conocer Laura, el sujeta en varias ocasiones llegó a amenazarla a su casa, incluso le rompió los vidrios, le enviaba mensajes de texto intimidándola y en una ocasión agredió a un compañero de trabajo y arremetió contra su motocicleta que estaba parqueada frente a su vivienda ubicada en Soacha.

“Yo me hago llevar. En serio, yo me hago llevar, pero no me voy a quedar con esa, se lo juro por el bien sagrado. Acá me voy a quedar gran hijue@$%, acá me voy a quedar”, manifestaba el agresor en uno de los videos que publicó Laura Contreras en sus redes sociales.

Las denuncias que realizó Laura Contreras en redes sociales fueron replicadas por varias personas, incluso la presentadora y embajadora de buena voluntad de la UNICEF, Mónica Rodríguez, se refirió a lo sucedido y en aquel momento pidió a las autoridades que prestaran atención a las denuncias.

“Presten atención al caso de Laura Contreras a quien su ex pareja José Alejandro Rodríguez Anacona, amenaza, acosa e intimida. Autoridades ya tienen su denuncia ¡Y ADIVINEN! (...) Acá les voy dejando material para que este caso se difunda. Es la ÚNICA manera que tenemos (parece) las mujeres para protegernos”, publicó la presentadora en sus redes sociales el pasado 5 de febrero.

La fiscal delegada en el caso aseguró que, “siempre la persigue a su domicilio y a donde ella vaya la acecha, son constantes las amenazas de muerte”. De acuerdo con la Fiscalía seccional de Cundinamarca, la mujer se encontraba en riesgo extremo por la frecuencia, intensidad y características de las agresiones de su expareja.

De acuerdo con un comunicado que dio a conocer la Fiscalía la captura se dio, “con el apoyo de la Policía Nacional, logró que un juez de garantías dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de hostigar y atacar a su expareja por terminar la relación sentimental”.

y agregan que, “según lo establecido, el procesado llegó a la vivienda de su ex compañera sentimental y, al parecer, la atacó física y verbalmente. Los hechos quedaron registrados en un video que la víctima publicó en redes sociales”.

“La denuncia indica que el presunto agresor venía amenazando a la mujer en reiterados mensajes de texto” (...) la víctima, al sentirse en peligro, se presentó a la URI de Soacha (Cundinamarca), el pasado 10 de febrero y denunció los maltratos que venía sufriendo y el riesgo en el que se encontraba su familia”, se lee en el documento.

