Guns N’ Roses regresaría a Colombia en 2022

Tras la cancelación que sufrió el Festival Estéreo Picnic en 2020, cuyo cartel de invitados era liderado por Guns N’ Roses, los fanáticos de la banda norteamericana quedaron con un gran sinsabor que, al parecer, va a poder ser superado en próximos meses.

De acuerdo con lo expuesto por Julio Correal, uno de los empresarios que trajo a la agrupación por primera vez a Colombia hace 30 años, aunque él no tiene la capacidad hoy en día para volver a realizar esta gestión, pudo conocer que entre los planes de los ‘Gunners’ estaría volver a Colombia para saldar aquella deuda con sus fanáticos.

Así lo hizo saber a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, por medio del cual también le hizo una petición bastante especial a quienes queden como los responsables de dicho evento.

“¡Ojo! ¡Atentos! ¿Cómo así? Ya me enteré y un diario chileno también dio la noticia, de que Guns N’ Roses está planeando una gira 2022 por América Latina y que Colombia está incluida ahí. Señores colegas míos que se están peleando por ese show —yo no porque eso es muy costoso y no señor, no tengo cómo—, déjense de vainas ahora con que: ‘no, que para el estadio de Barranquilla, para el de Medellín, que al parque Simón Bolívar, que a la 220 o que al Briceño 18′ ¡Ni mierd*! Guns N’ Roses al estadio El Campín, ¡por favor! Que vayan y canten ‘Sweet child o’ mine’ o ‘Knockin’ on heaven’s door’, que nunca las tocaron allí en 1992″, aseveró.

El diario chileno al cual Correal hace mención es el ADN, el cual indicó a finales de 2021 que la banda actuará en el Estadio Nacional de ese país el 5 de octubre de 2022 y que, a su vez, aprovecharán su arribo a Latinoamérica para visitar también a Colombia, México, Perú, Argentina y Brasil, donde ya confirmaron su participación en el festival Rock in Rio.

Aunque no se tiene definida la fecha y el lugar para el concierto de Guns N’ Roses, todo indica que el show se va a realizar durante el mes de octubre en Bogotá. Motivo por el cual sus más fieles seguidores están atentos a cualquier publicación que puedan hacer los músicos al respecto en sus redes sociales.

Cabe mencionar que la banda piso suelo colombiano por última vez en 2016, durante la gira de reencuentro Not In This Lifetime Tour, cuya presentación se llevó a cabo en Medellín. No obstante, sus fanáticos recuerdan con mayor cariño la primera vez que vieron tocar a la banda de hard rock en su país.

Fue en 1992, justamente en el estadio Nemesio Camacho El Campín, cuando Julio Correal y otro grupo de empresarios se dieron a la difícil tarea de traer a los afamados artistas, y aunque hubo desmanes y líos por doquier, recuerdan esta hazaña como un gran éxito.

Incluso, los mismos ‘Gunners’ tienen en la memoria aquella presentación en Bogotá, ya que durante su interpretación de ‘November rain’ comenzó a llover en la capital, lo que desató la locura entre ellos y sus seguidores.

-Es la única vez que ha ocurrido esto en un concierto mientras tocamos esa canción. Se llenó el estadio de una especie de vapor, como una neblina y se blanqueó todo. La lluvia y la bruma se esfumaron apenas se acabó la canción”, declaró Slash, guitarrista de la banda a la Revista Semana en 1997.