Este es el equipo ideal de la Liga BetPlay 2021 elegido por los futbolistas

Foto: Dimayor

José Luis Chunga, de Alianza Petrolera fue elegido como el mejor portero del certamen. El portero barranquillero acumuló 2250 minutos y disputó un total de 25 partidos. Además, fue llamado por Reinaldo Rueda para el partido amistoso ante Honduras a inicio del 2022.

En la defensa aparecen dos jugadores del Deportes Tolima, Sergio Mosquera, quien fue el defensor central con más goles anotados en todo el mundo, y Julián Quiñones que disputó cerca de 4000 minutos con el equipo ‘pijao’ entre Liga, Copa y la Conmebol Sudamericana.

Los laterales elegidos por los mismos futbolistas fueron Andrés Felipe Román, acercado también a procesos de la selección Colombia por Reinaldo Rueda y Álvaro Angulo de destacada campaña con Águilas Doradas y fichado por Atlético Nacional para las competencias en el 2022.

El medio campo está conformado por otros dos campeones del 2021. Se tratan de los volantes de recuperación Andrés Felipe Colorado, cuya ficha pertenece al Cortuluá pero de destacada actuación con el Deportivo Cali. Para el 2022 este tulueño jugará en Sao Paulo de Brasil. El otro jugador es Juan David Ríos del Deportes Tolima, para muchos hinchas ‘pijaos’ el bastión en la recuperación y equilibrio del equipo dirigido por Hernán Torres. A ellos se suma el talentoso David Mackalister Silva.

Por último, la zona ofensiva fue dominada por el Deportivo Cali. Allí como principal referente funge Teofilo Gutiérrez, líder del equipo ‘azucarero’ en el décimo título. Además aparece el goleador del segundo semestre, Harold Preciado, quien con 13 goles y un récord de mayor cantidad de anotaciones en instancias finales, volvió al fútbol extranjero.

El tridente los complementa uno de los goleadores del año, Fernando Uribe quien dedico el reconocimiento a su madre y a sus compañeros de Millonarios con quien consiguió el botín de oro:

“Quiero dedicar este reconocimiento a mi madre que en el último año y medio no la ha pasado bien, espero que esta sea una alegría. Agradezco también a la asociación quienes nos hicieron estos reconocimientos y nos tuvieron en cuenta para las votaciones. Agradezco a mis compañeros que compartieron equipo conmigo el año pasado y me ayudaron a conseguir esto, sin ellos esto no hubiera sido posible”.

El entrenador elegido por los futbolistas en el 2021 fue Rafael Dudamel quien cogió a los verdiblancos afuera de los ocho mejores y levantó el título en diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro:

“Representar al Deportivo Cali me llena de mucha felicidad. Lo comparto con todos mis jugadores, la junta y por supuesto, a todos los hinchas que me dan la fuerza para afrontar cada reto. Vamos por muchos más”.

