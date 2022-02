Con químicos buscan combatir el dengue en Cartagena

EFE/Gustavo Amador

Esta semana, desde el Instituto Nacional de Salud (INS), se informó que Cartagena ocupa el cuarto lugar en número de casos de dengue en el país. Según el reporte de la sexta semana epidemiológica del 2022, en la ciudad se han registrado 412 casos de dengue, diez de ellos catalogados como graves. Sin embargo, las cifras no son del todo desalentadoras, pues, de acuerdo con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), este año no se han visto muertes por esta enfermedad. El año pasado hubo diez decesos. El DADIS, a pesar de lo positivo de los números, no baja la guardia, y por estos días adelanta acciones para reducir la proliferación del mosquito trasmisor del dengue.

El INS se dio a la tarea de revelar que Cartagena pasó de ser la primera entidad territorial con más casos de dengue del país, a ser la cuarta. “Barranquilla ha reportado 831 casos, Atlántico 482, Norte de Santander 451 y Cartagena 412. En la sexta semana epidemiológica del 2022, en el país se notificaron 1.212 casos probables de dengue: 609 casos de esta semana y 603 casos de semanas anteriores. En el sistema hay 6.445 casos, de los cuales 2.900 (45,0%) no tienen signos de alarma, 3.387 (52,6%) con signos de alarma y 158 (2,5%) de dengue grave”, se lee en el informe del organismo.

El INS señaló que Barranquilla, Atlántico, Norte de Santander, Cartagena, Cali, La Guajira, Casanare, Cesar, Córdoba, Meta, Sucre, Tolima, Huila, Bolívar y Valle del Cauca, aportan el 81,7% (5.264) de los casos a nivel nacional.

Desde el pasado martes, hasta el viernes 25 de febrero, se han venido adelantando labores de control en diferentes barrios, específicamente, en los más afectados por la enfermedad. Ya hay programadas, entonces, diferentes visitas para realizar control químico con larvicidas. El martes 22 de febrero, por ejemplo, fue el turno de los sectores reconocidos como José Antonio Galán; Villas de La Candelaria; Jorge Eliecer Gaitán; San Fernando. Para este miércoles, por su parte,

Para este miércoles 23 de febrero están programadas jornadas de sanidad en los barrios de José Antonio Galán, Villas de La Candelaria y Pasacaballo. El jueves 24 de febrero las autoridades estarán en el 9 de Abril, en La María y en San José de Los Campanos. Para el Viernes 25 de febrero se espera la llegada a espacios como Boston y El Recreo.

El mayor número de casos de dengue notificados, de acuerdo con lo reportado, se encuentran en los barrios Olaya Herrera, Nelson Mandela, San Fernando, San José de los Campanos, El Pozón, Pasacaballos y Boston. “El 43,7% de los casos de dengue notificados proceden de Olaya Herrera, Nelson Mandela, San Fernando, San José de Los Campanos, El Pozón, Pasacaballos y Boston”, se lee en el informe.

“Durante la última semana se han identificado 25 nuevos casos. Sin embargo, continuamos reportando una disminución significativa en el número de casos en lo que va corrido del año y cero muertes. Venimos fortaleciendo las estrategias de prevención encaminadas a reducir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, sobre todo en aquellos sectores que presentan el mayor número de casos de la enfermedad”, indicó el Dadis al respecto.

La incidencia nacional de la enfermedad, destaca la autoridad, es del 20,8 casos por cada 100 mil habitantes en riesgo. En San Andrés y Providencia, Casanare, Barranquilla, La Guajira y Cartagena, se estima que hay tasas de incidencia superiores a 45,0 casos por cada 100 mil habitantes. Así mismo, se observó una tendencia descendente en el número de casos reportados los barrios El Pozón y el corregimiento de Bayunca, en Cartagena, según el Dadis, esto se debe a que en estos lugares se ha logrado “un cambio conductual y un compromiso por parte de sus habitantes para la implementación de las medidas de prevención”.





