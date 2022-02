¿Quién está amenazando a Daniel Quintero?, alcalde de Medellín acusó y anució que llevará su caso a la justicia internacional

Daniel Quintero denuncia que "órganos de control y políticos estarían detrás de las amenazas". Captura de pantalla.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que viajará este miércoles 23 de febrero a los Estados Unidos para denunciar, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presuntas persecuciones contra su mandato.

“Ante la Comisión de Derechos Humanos para denunciar parte de la persecución que se viene haciendo contra nuestra administración. Mostrar también las amenazas que nos han llegado en los últimos días, que se han incrementado”, aseveró el burgomaestre.

El anuncio lo hizo durante su consejo de gobierno, donde aseguró que hay entes de control que lo estarían amenazando. Aunque Quintero no dio nombres se presume que sería la Procuraduría General de la Nación por la advertencia que le impuso a él y a su gabinete de no hacer campaña política para que los medellinenses no voten por revocarlo del cargo como alcalde.

El mandatario denuncia que no solo le querían quitar escoltas de su equipo de seguridad, sino que a diario recibe amenazadas y demandas, según él, que corresponden a un plan fraguado entre varios actores con el fin de sacarlo de la alcaldía de la capital antioqueña.

“De la misma manera también pedir que cese la persecución por parte de algunos organismos de control, y se le recuerda a las autoridades colombianas que los alcaldes elegidos democráticamente solo pueden ser suspendidos a través de un fallo penal en firme, gracias al ‘fallo Petro’ que evitó que se rompiera la democracia en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es proteger la democracia y esperamos que así lo haga en nuestro caso”, señaló Quintero.

Cuando se refirió a que la Policía Nacional le habría quitado apoyos, dijo que revisó el tema con el director de esa institución, el general Jorge Luis Vargas. Sin embargo, se presentaron “tensiones” con el uniformado dado que hubo “algunos cambios que se intentaron hacer en mi esquema en los últimos días y que afortunadamente después de una larga conversación con el director de la Policía se resolvieron, le doy las gracias al general Vargas”, agregó el alcalde.

Tras las graves denuncias, desde la Policía paisa le salieron al pasado al gobernante asegurando que le darán todas las garantías que le sean necesarias. “En su momento pues estamos con todas las capacidades institucionales de Policía judicial, de inteligencia, verificando y mirando las medidas que haya que adoptar, la seguridad que haya que reforzarle al primer mandatario lo que sea requerido lo vamos hacer por parte de la Policía”, afirmó el coronel Rolfy Jiménez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Medellín.

Después de su cita en Washington ante la CIDH, Daniel Quintero viajará a Barcelona, España para representar a la ciudad que gobierna en el ‘World Mobile Congress’.

Las denuncias del mandatario medellinense se da en el marco de su proceso de revocatoria de mandato, que avaló el pasado 14 de febrero la Registraduría Nacional del Estado Civil, que certificó por tercera vez que las firmas que fueron entregadas para dar inicio al proceso revocatorio del alcalde son válidas. La noticia se dio después de que se conociera el informe técnico de la entidad en el que se determinó que la revocatoria seguiría en pie.

La suspensión del proceso en contra del alcalde se dio el pasado 23 de enero, cuando un juez de ejecución de penas de Bogotá ordenó la acción judicial debido a que el movimiento de Daniel Quintero, Independientes, no había podido acceder a las firmas.

A su vez, esta nueva verificación se registró por la tutela que interpuso el alcalde, quien alega que más de 30.000 firmas de su proceso serían fraudulentas. Sin embargo, con el nuevo aval, la entidad aseguró que descartó solo 361 firmas, dejando 132.547, las cuales cumplen con la cantidad mínima para convocar a los ciudadanos a las urnas y decidir si el mandatario se debe retirar o no del cargo.

