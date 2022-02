Exgobernador de Cundinamarca Jorge Rey cuestionó a Juan Manuel Galán por “clientelista”

“El que tiene que dar explicaciones es usted”: Juan Manuel Galán a Jorge Rey. Fotos: Colprensa.

No para la polémica por los apoyos que el precandidato presidencial Alejandro Gaviria ha recibido. En las últimas horas, Juan Manuel Galán, aspirante de esa alianza política, protagonizó un cruce de trinos con el el exgobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien decidió darle un espaldarazo al exrector en la consulta de marzo.

Todo empezó porque el exmandatario regional cuestionó a Galán por tener una presunta reunión con el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz y un candidato a la Cámara de Cambio Radical, partido del que otros personajes han expresado su apoyo a Alejandro Gaviria. Jorge Rey aprovechó para decirle a Galán que era “clientelista”.

Galán, ¿es cierto que usted recorrió el Huila con el candidato a la Cámara cercano al alcalde Muñoz?”, dijo, mientras cuestionó al portal La Silla Vacía.

Tras este interrogante, el codirector del Nuevo Liberalismo le respondió al exgobernador cundinamarqués y le dejó claro que el encuentro fue organizado por Consuelo González de Perdomo y por Héctor Javier Osorio, miembros de su partido y no de otro, como se les acusaba.

De hecho, le sacó en cara que al conocerse que el alcalde Muñoz y él eran cercanos, se le negó la entrada al Nuevo Liberalismo. “El señor Tovar, por el que usted pregunta, es hoy candidato por su partido, Cambio Radical, donde poco importó su cercanía con Muñoz. Así que de golpe el que tiene que dar explicaciones es usted, expresó Galán.

Sin embargo, el exgobernador no perdió oportunidad para seguir con los cuestionamientos a Galán: “Discusión sobre clientelismo: ¿quién le organizó esta reunión en Neiva? Asistentes aseguran que fue citada por el alcalde Muñoz, , quien tiene serios cuestionamientos”, expresó, a su vez que le dejó otro vehemente cuestionamiento a Galán, que hace parte de la coalición Centro Esperanza.

“Yo le creo Dr. Galán: que usted no se haya percatado que el candidato más notorio y referenciado del Huila para la Cámara de Representantes sea cercano al Alcalde (siendo esto vox populi desde hace más de 2 años). Falta es que el Huila y el país se lo crean”, señaló.

Cabe anotar que la manera en que el exgobernador Rey le contestó a Juan Manuel Galán, fue la misma en que él lo hizo en el debate del domingo pasado, de Noticias Caracol, donde el exsenador aseguró que le creía a Alejandro Gaviria que se reuniera con viejos políticos pero solo hacía falta que el país lo creyera.

1/2 Pues yo le creo Dr. @juanmanuelgalan: que usted no se haya percatado que el candidato más notorio y referenciado del Huila para la Cámara de Representantes sea cercano al Alcalde (siendo esto vox populi desde hace más de 2 años). Falta es que el Huila y el país se lo crean. https://t.co/w1cln1bgFa — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) February 21, 2022

Recordemos que, cuando se conoció que Alejandro Gaviria se había reunido con César Gaviria y Germán Vargas Lleras, él mismo se refirió desde Medellín acerca del tema y no se mostró arrepentido, pese a los duros cuestionamientos que recibió de la opinión pública.

Para el también exministro de Salud, el próximo presidente de Colombia debe tener “conversaciones con todo el mundo”. Además, asegura que si él llega al poder, abogará “por la paz política y eso implica poder conversar”, expresó Gaviria a la prensa desde la capital antioqueña, donde instaló su sede oficial de campaña política.

De hecho, hasta dijo que César Gaviria reiteró que la colectividad que dirige no tomará decisiones electorales hasta que se conozcan los resultados de las consultas interpartidistas del próximo 13 de marzo.

“Allí no hubo ni apoyos ni acuerdos ni alianzas ni nada. Fue una conversación sobre un tema personal, sobre limar asperezas”, expresó el aspirante presidencial.

“Él vive en un edificio cerca a mi casa. Simplemente me reiteró un tema de una de sus columnas y es por qué los candidatos no hablan de una reforma a la justicia. Fue algo casual, no hay acuerdos políticos ni con Vargas Lleras ni con Cambio Radical, este último ha sido explícito en que no se van a marcar con un candidato”, señaló Gaviria, en relación a Germán Vargas Lleras, mientras que reiteró que, para ambas vueltas presidenciales, se necesitan apoyos de otros bandos políticos.

