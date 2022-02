Estos son los 10 jugadores sub-20 más valiosos del fútbol colombiano

Varios de los equipos colombianos tienen en su plantilla a jóvenes futbolistas que se encuentran entre los 18 y los 20 años. Tras ocho jornadas disputadas de la Liga BetPlay varios de ellos han mostrado el talento que tienen y algunos se han convertido en una ficha clave dentro de la nómina titular.

Este es el caso del juvenil Daniel Ruíz, quien en este 2022 asumió llevar el número 10 en la espalda. El volante de 20 años de edad se ha convertido en jugador indiscutible para el director técnico de Millonarios, Alberto Gamero.

De acuerdo con el último informe del portal especializado en el mercado de fichajes, Transfermarkt, publicó un listado de los 10 jugadores mejores tasados en el fútbol colombiano. El cuadro embajador, que recibe al Fluminense de Brasil este martes por la Copa Libertadores, cuenta con tres jugadores que aparecen en dicha lista. Daniel Ruíz es el futbolista Sub-20 mejor valorado de toda la Liga BetPlay.

Teniendo esto en cuenta, seguramente el joven bogotano será titular este martes, en el duelo entre Millonarios y Fluminense en el partido de ida de la fase previa de la Copa Libertadores. Además, el joven talento del cuadro embajador viene de ser figura en el compromiso ante Águilas Doradas.

De hecho, este fin de semana, por medio de su canal de Twich, James Rodríguez habló sobre su momento en la liga catarí, la labor de Luis Díaz en Liverpool, un poco de su vida sentimental, y de Daniel Ruíz, entre otras cosas.

Sobre el volante del cuadro embajador comentó que: “Es el número 10, ¿no? Sí, lo he visto en dos o tres partidos. Es un muchacho que tiene muchísima calidad. No puedo ver bien los partidos por acá porque son muy tarde, pero intento ver todos eso goles que hacen. Es un muchacho con calidad y futuro. Ojalá que le pueda ayudar mucho al fútbol colombiano y que pueda seguir por esa buena senda. A mí me gusta ver a los jugadores que tienen buen pie”.

Este es es listado de los 10 futbolistas Sub-20 más valiosos del fútbol colombiano

1. Daniel Ruíz, volante

Equipo: Millonarios.

Valor en el mercado: 1,1 millones de euros.

2. Yaser Asprilla, mediocampista

Equipo: Envigado.

Valor en el mercado: 1 millón de euros.

3. Nelson Palacio, mediocampista

Equipo: Atlético Nacional.

Valor en el mercado: 500 mil euros.

4. Juan Manuel Cuesta, mediocampista

Equipo: Independiente Medellín.

Valor en el mercado: 500 mil euros.

5. Jersson González, mediocampista

Equipo: Santa Fe.

Valor en el mercado: 400 mil euros.

6. Brayan Gil, delantero

Equipo: Alianza Petrolera.

Valor en el mercado: 400 mil euros.

7. Carlos Andrés Gómez, extremo derecho

Equipo: Millonarios.

Valor en el mercado: 400 mil euros.

8. Edgar Guerra, extremo izquierdo

Equipo: Millonarios.

Valor en el mercado: 350 mil euros.

9. Juan David Mosquera, lateral derecho

Equipo: Independiente Medellín.

Valor en el mercado: 350 mil euros.

10. Andrés Arroyo, mediocampista

Equipo: Jaguares de Córdoba.

Valor en el mercado: 350 mil euros.

