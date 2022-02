Rafael Dudamel sobre malos resultados del Cali: “Con los pies para adelante me van a sacar”

Rafael Dudamel lanzó duros comentarios contra los críticos del Deportivo Cali. Foto: cortesía Dimayor

Por la octava fecha de la Liga BetPlay el Deportivo Cali recibió en el estadio de Palmaseca a Alianza Petrolera este domingo. Una vez el cuadro azucarero no sumó los tres puntos tras dejar el marcador en 1-1. Desde el inicio del torneo local, el vigente campeón solo ha ganado un partido.

Hasta la fecha, el equipo dirigido por Rafael Dudamel es colero de la Liga BetPlay con solo 4 puntos de 32 posibles, esto se debe a que suma un partido ganado, un empatado y seis perdidos. Y, en el caso de la Superliga, la cual disputa ante el Deportes Tolima, en el partido de ida quedaron 1-1, logrando así otro empate en el historial de partidos de este 2022.

Tras los resultados del Cali, en el entrenador ha sido blanco críticas ya que en las ruedas de prensa posteriores a los compromisos ha dicho frases o comentarios polémicos, y el de este domingo no fue la excepción, y, además, habló en contra de la prensa a la que advirtió no “gastar tiempo en sus programas”.

“La gente sale inconforme, tenemos que aguantarlo. Esperan mucho de nosotros porque somos capaces de hacerlo, los futbolistas que están aquí los escogí yo, y con ellos voy a morir, con ellos voy hasta el final. No gasten el tiempo en sus programas de quién está en la cuerda floja, que quien es el técnico que va a salir. Con los pies para adelante me van a sacar. A muerte estoy con ellos”.

Así mismo. el técnico venezolano indicó que hay apoyo para el arquero tras el error que costó dos puntos en el Palmaseca: “recé tres padres nuestros cuando vi esa pelota. Es la pelota más difícil que tiene un arquero, cuando te posiciones debajo de ella el rival entorpece tu camino, pero ese mismo arquero al que hoy le damos responsabilidad fue el que nos sacó campeones. Guillermo de Amores va a seguir siendo nuestro titular”, agregó.

Y sobre la posición que ocupa el Cali en la tabla de posiciones, Dudamel explicó que: “Yo no me voy a plantar acá a hablarles de táctica y a dármelas de futbólogo para que los hinchas digan ‘uy, cómo sabe el técnico del Cali’. No estamos jugando al nivel de lo que somos capaces, no estamos sacando los resultados, y no nos cansamos de trabajar: en Pasto nos aguantamos un viaje de 10 horas, el vuelo no salió. Vinimos, entrenamos y acá estamos, poniéndole el pecho a las balas, dando la cara, no nos escondemos. Los resultados no corresponden al trabajo de nuestros jugadores. El miércoles tenemos la oportunidad de ganar un nuevo torneo, con todo el orgullo que significa la camiseta del Deportivo Cali”.

Además, comentó que el trabajo que los jugadores no está solo en lo que se ve en los 90´minutos reglamentarios de un partido, sino también en los entrenamientos. “Lástima que ustedes no puedan entrar a los entrenamientos todavía, para que se den cuenta de la manera que todos se esmeran. Esta bendita pandemia los tiene a ustedes condicionados. Solo los tiene a ustedes escuchando. No repitan las barbaridades de aquellos estúpidos que quieren llenarles de veneno y a los fanáticos. No sean cómplices. Ojalá pronto se acabe esto y puedan venir a las prácticas. No se dejen engañar de aquellos que hablan lindo en un micrófono, que mienten, que mienten, que ya no pueden ni ir al estadio porque no los pueden ver en una tribuna, que andan en carro blindado. No se dejen engañar”.

Por último, el Deportivo Cali deberá visitar este miércoles al Tolima para definir el título de Superliga. Este duelo se llevará a cabo a las 8:00 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro. Y el próximo partido por la Liga BetPlay, es contra el recién ascendido Unión Magdalena, en Santa Marta, y el duelo dará comienzo a las 4:05 p.m..

SEGUIR LEYENDO: