Jorge Carrascal y Richard Celis explotan las redes tras publicar idéntico mensaje: ¿Quién se copió?

El mercado de transferencias en Colombia y en gran parte de Europa afronta horas decisivas. Restan algunos días para que los clubes puedan concretar sus fichajes, por lo que, aún habiendo empezado las respectivas competencias, todavía se presentan movimientos en la bolsa de jugadores.

Esta no es la exepción para los jugadores colombianos o aquellos que se incorporan al fútbol colombiano. Jorge Carrascal, por ejemplo, fue confirmado en las últimas horas como nuevo jugador del CSKA de Moscú, proveniente de River Plate. A sus 23 años, el volante ‘Cafetero’, llega al balompié ruso a préstamo con opción de compra y de cara a afrontar los 12 compromisos pendientes del club en el torneo local.

“Algunos hinchas están contentos, otros tristes, pero lo importante es que la mayoría me agarró cariño debido al buen trabajo que se viene haciendo. No tuve tanto la oportunidad como titular, pero siempre que entraba lo hacía con el mayor esfuerzo para ayudar a mis compañeros. Hablé con Gallardo, me dio consejos y me pidió que me quedara. Pero era una oportunidad linda y tuvo que entender”, aseveró Carrascal en su despedida ante los medios argentinos.

Por su parte, el extremo venezolano, Richard Celis, se convirtió en nuevo jugador de Millonarios para esta temporada. En su más reciente campaña con el Caracas FC, este marcó 17 anotaciones en 28 encuentros disputados. Además, el atacante ha jugado dos partidos en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 con la selección de su país, equipo que ahora es dirigido por el argentino José Néstor Pekermán.

La polémica se despertó por un mensaje en redes:

Más allá del significado de dichas contrataciones, hubo una situación muy particular que generó inquietud en las plataformas digitales. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, tanto Carrascal como Celis se despidieron de sus antiguos clubes, sin embargo, el mensaje que ambos escribieron fue idéntico, como si se hubiera tratado de un plagio.

A continuación le mostramos las letras que fueron divulgados. En cada caso, lo único que cambia es el nombre del club y la fotografía que acompaña a la publicación.

Luego de 3 hermosos años me toca decir adiós... En todo este tiempo me hicieron sentir como en casa, disfrutar y compartir un sin fin de alegrías y muchos sueños vividos.

Me voy feliz y orgulloso de todo lo que pudimos ganar juntos a mis compañeros, cuerpo técnico y staff de este club gigante. Me llevo el cariño de una gran hinchada que nos alengó en cada partido.

Hoy dejo Caracas luego de 3 años de recuerdos, y aprendizajes que perduran por siempre. Me despedido de todos, eternamente agradecido por el cariño recibido, preparado par afrontar nuevos desafíos con la alegría de siempre.

Gracias.

Algunas horas después, Celis fue quien modificó el post con el siguiente mensaje: “¡Eternamente agradecido! @caracas_fc”. Las reacciones no se hicieron esperar entre sus seguidores y, aunque recibió palabras de agradecimiento, otros le reclamaron por, supuestamente, haberse copiado de las palabras de Carrascal.

“A la próxima búscalo en Google, allí la gente no se da cuenta” o “tuvo que editar la publicación porque todos vimos que te copiaste de otro jugador para despedirte, ni en eso son originales ajjajajaja” fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Hablando del extremo nacido en Maracaibo, Venezuela, este sábado hizo su debut con la camiseta de Millonarios, en el partido frente a Jaguares por la octava fecha de la Liga BetPlay 2022-I. Ingresó al minuto 77’ e incluso tuvo la posibilidad de marcar su primera anotación en el cierre del encuentro; no obstante, esta la anularon por fuera de juego.

