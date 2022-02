“Sin alianzas no se llega a la segunda vuelta”: Alejandro Gaviria defendió sus reuniones con Vargas Lleras y César Gaviria

"Fueron reuniones causales, nada de política": Alejandro Gaviria sobre César Gaviria y Germán Vargas Lleras. Fotos: Colprensa.

Sin sonrojarse, el precandidato de la Coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, defiende con vehemencia varias de sus movidas políticas recientes en las que, incluso, se reunió con dos de los dirigentes de partidos tradicionales colombianos como Germán Vargas Lleras (Cambio Radical) y César Gaviria (del liberalismo).

No hay que olvidar que las adhesiones del exrector de la Universidad de Los Andes con políticos de esas colectividades causó una de las crisis más polémicas en la coalición con la que compite por la Presidencia. Inclusive, esos apoyos causaron que Ingrid Betancourt renunciara a Centro Esperanza y que ahora busque llegar sola a la Casa de Nariño.

De hecho, este viernes, cuando se conoció que Gaviria se había reunido con los directores de los partidos antes citados, él mismo se refirió desde Medellín acerca del tema y no se mostró arrepentido, pese a los duros cuestionamientos que recibió de la opinión pública.

Para el también exministro de Salud, el próximo presidente de Colombia debe tener “conversaciones con todo el mundo”. Además, asegura que si él llega al poder, abogará “por la paz política y eso implica poder conversar”, expresó Gaviria a la prensa desde la capital antioqueña, donde instaló su sede oficial de campaña política.

Coalición Centro Esperanza

Por otro lado, quizá una de las noticias que se tomó al país político durante el segundo semestre de 2021 fue el agarrón que tuvieron Alejandro y César Gaviria; el motivo: que el candidato se uniera a Centro Esperanza.

Pues bien, el exministro de Juan Manuel Santos se refirió a su reunión con el director del liberalismo y aseguró que su nuevo encuentro con él no respondía a fines políticos. De hecho, hasta dijo que César Gaviria reiteró que la colectividad que dirige no tomará decisiones electorales hasta que se conozcan los resultados de las consultas interpartidistas del próximo 13 de marzo.

“Allí no hubo ni apoyos ni acuerdos ni alianzas ni nada. Fue una conversación sobre un tema personal, sobre limar asperezas”, expresó el aspirante presidencial.

Dentro de los detalles que se conocieron entre la reunión de ambos políticos se supo, según el mismo Alejandro Gaviria, tuvo una duración de 30 minutos. Además, le habría enrostrado que el expresidente colombiano no le respondió el mensaje de Navidad que le envió.

“Él vive en un edificio cerca a mi casa. Simplemente me reiteró un tema de una de sus columnas y es por qué los candidatos no hablan de una reforma a la justicia. Fue algo casual, no hay acuerdos políticos ni con Vargas Lleras ni con Cambio Radical, este último ha sido explícito en que no se van a marcar con un candidato”, señaló Gaviria, en relación a Germán Vargas Lleras, mientras que reiteró que, para ambas vueltas presidenciales, se necesitan apoyos de otros bandos políticos.

“Por ahora quiero seguir sumando adhesiones que no solo son de política, también de la sociedad civil”, mencionó Gaviria.

Sin embargo, es de resaltar que sus posibles alianzas con el liberalismo no han sido las únicas cuestionadas. De hecho, el portal político La Silla Vacía reveló que Alejandro Gaviria recibió la venia del exgobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también de Cambio Radical y que habría promovido la elección del actual mandatario de ese departamento, Nicolás García.

El medio asegura que Rey habría llamado a influyentes políticos de esa región para que apoyen al exministro de Salud en la consulta interpartidista del 13 de marzo; de hecho, hasta revelaron que la reunión donde el exburgomaestre le entregó su apoyo a Gaviria se dio en presencia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y su esposa, la senadora (y ahora candidata) Angélica Lozano, de la Alianza Verde y hasta del actual gobernador cundinamarqués.

