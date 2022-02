A Álvaro Uribe le salió un tinto gratis por ser “el único presidente que ha hecho algo por Colombia”

Tendero se negó a cobrarle un café a Uribe / Tomado de Instagram

El expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue de correría por las ciudades del país buscando votos para el Centro Democrático y sus candidatos en las elecciones legislativas y presidenciales. Durante una de sus visitas vivió un inusitado momento con el cajero de una tienda de barrio que se negó a cobrarle un café que había pedido el exmandatario, hoy investigado por fraude procesal y manipulación de testigos.

La escena la hizo pública el mismo Uribe a través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma casi 1 millón de seguidores, y en la que utilizó el hashtag #TBT. Este suceso fue bien diferente a otros que ha enfrentado en su paso por varios sectores colombianos como Soacha, donde miles de sus detractores lo han abucheado e insultado con vehemencia.

Sin embargo, esta vez, la escena fue diferente. Los ciudadanos que estaban en la tienda se mostraron emocionados con la presencia del también exsenador y hasta lo elogiaron por sus obras cuando gobernó a Colombia, entre el 2002 y 2010. Cabe anotar que en ese lapso de tiempo también fueron las fechas cuando más casos de falsos positivos se presentaron en el país, según documenta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Uribe se tomó un tinto que le salió gratis, dado que el administrador del establecimiento, don Aníbal, no se lo quiso cobrar en señal de agradecimiento por su labor como jefe de Estado hace ya más de 12 años. No obstante, el expresidente se resistió y le insistió que le recibiera el dinero; incluso, le recordó que él tenía muy mala fama y que no quería que también la emprendieran en su contra por no pagar su bebida.

“No, no. Dejáme pagar. Bastante mala fama que tengo yo, para que enseguida digan que vine a tomar café con ustedes y no les pagué. Dejáme pagar”, señaló Uribe con su muy marcado acento paisa.

Aunque la petición fue permanente, el dueño del local no quiso y le regaló el café al político. Acto seguido, uno de los presentes en la tienda se refirió directamente al expresidente y le tiró varias flores, mientras los demás testigos del inusitado suceso se reían.

“Sos demasiado buena gente. El único presidente que ha hecho algo por Colombia”, destacó el ciudadano.

La escena reposa en la cuenta de la red social de Álvaro Uribe y, en tan solo unas horas, ya cuenta con más de 55 mil likes y miles de comentarios de sus seguidores. “Por aquí pagamos las cuentas”, escribió el exmandatario en la publicación.

Así sucedió:

No es el único momento viral que ha protagonizado el jefe natural del Centro Democrático, el partido del gobierno. Desde durísimos insultos como “paraco”, “asesino” en Antioquia, hasta verlo volanteando en las calles de Bogotá, todo con un único fin: ganar votos para los políticos uribistas que buscan curules en el Congreso.

De hecho, hace unos días, como Uribe anda pendiente de la actualidad nacional, utilizó una pulla política contra la candidata presidencial de Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, acerca de las “maquinarias políticas” y aprovechó para promulgar su mensaje electoral.

“Nuestra maquinaria es el corazón”, escribió el también exsenador, hoy investigado por las autoridades colombianas, a través de su cuenta de Instagram; dicho mensaje lo acompañó de fotos juntos a los ciudadanos, alcanzando así más de 22 mil likes y miles de comentarios tanto de sus adeptos como de sus contradictores.

Además, en otra ocasión, mediante su cuenta oficial de Twitter, el exmandatario le pidió a los jóvenes afines a su partido que se unan a la primera línea, pero con ciertas particularidades. “Invitamos a los jóvenes del Centro Democrático a que se constituyan en la primera línea, en la primera línea de la educación, de la cultura y el emprendimiento. Los invito a que sean la primera línea del empleo, en la primera línea contra la droga, en la primera línea contra el narcotráfico”, aclamó Uribe Vélez a grito herido desde el municipio de Soacha.

