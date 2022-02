Procuraduría sancionó al exalcalde de Pamplona, Norte de Santander, por irregularidades contractuales

Bogotá. 6 de Febrero del 2020. Sede de la Procuraduría General de la Nación. (Colprensa-Sergio Acero)

Este jueves 17 de febrero la Procuraduría General de la Nación sancionó al exalcalde del municipio de Pamplona, Norte de Santander, Ronald Mauricio Contreras por presuntas irregularidades contractuales en medio de la ejecución de un convenio de asociación que contemplaba el apoyo a víctimas del conflicto por un valor de $164′965.761.

El Ministerio Público evidenció que el exmandatario (2016 - 2019), quien fue destituido e inhabilitado por 13 años, desconoció los principios de planeación, imparcialidad, moralidad y economía en los estudios previos al no reconocer la necesidad este convenio que tenía el propósito de juntar los esfuerzos entre el municipio y la Corporación Vida & Progreso “para promover en las víctimas del conflicto armado interno la generación de negocios productivos sostenibles”.

De igual manera, el órgano de control estableció que no se pudo encontrar el mecanismo mediante el cual la alcaldía de este municipio al nororiente de Colombia calculó el valor del presupuesto destinado a este convenio en pro de las víctimas, ni los soportes de los estudios de mercado realizados con este fin.

“La suspensión también se determinó por suscribir la Resolución No. 0653, con la que se justificó y ordenó la contratación directa del convenio con la corporación, aun cuando esta carecía de la acreditación e idoneidad según la normatividad vigente, y el aval de la asamblea de socios”, indicó el Ministerio Público.

Asimismo, se comprobó que el exmandatario de Pamplona llevó a cabo los pagos del contrato sin que se hubiera ejecutado completamente, a la vez, se identificó que los valores entregados por la entidad fueron superiores a los que se establecieron inicialmente, y se firmó un acta de liquidación que impidió un detrimento del patrimonio público este municipio.

Por estos mismos hechos, que fueron calificados por el órgano de control como grave a título de culpa grave, por la primera falta, y como gravísimas a título de culpa gravísima las dos restantes, a su vez fue destituido e inhabilitado por 13 años el secretario general y de gobierno de Pamplona, Jeiver Saith Acero, quien ejerció como supervisor del contrato que se vendía como un “vehículo de construcción de paz y sana convivencia”.

“A este se le reprochó el desconocimiento de los principios de responsabilidad, planeación y economía, al autorizar pagos al contratista sin haber cumplido el objeto del contrato, ocasionando un detrimento patrimonial, no vigilar la ejecución del contrato y no haber informado a tiempo las circunstancias de tiempo y lugar por las que la corporación no estaba cumpliendo con lo establecido”, indicó la Procuraduría.

Frente a esta decisión, en primera instancia procede un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, sin embargo, el exmandatario de este municipio tendrá que responder por estos supuestos hechos de corrupción.

En 2017 el exalcalde Contreras fue capturado, junto al secretario y a la representante de Corporación Vida & Progreso por la Fiscalía General de la Nación luego que las víctimas, quienes serían las supuestas beneficiarias de este convenio, denunciaron presuntas anomalías en los materiales que se les entregaron.

