Jaime Bayly asegura que el uribismo está de capa caída y que Zuluaga no pasará a la segunda vuelta

El periodista peruano Jaime Bayly habló durante su programa sobre las elecciones en Colombia, en su intervención en televisión aseguró que el panorama electoral en el país parece estar a favor de una segunda vuelta en la que se dispute el liderazgo del país entre Gusta Petro y Rodolfo Hernández, aunque no descartó que otros candidatos puedan sorprender en las urnas.

“Me parece que habrá una segunda vuelta evidentemente y de momento sería entre Petro y el veterano Hernández”, sostuvo aunque no descarto a otras personas: “Podría dar una sorpresa Sergio Fajardo, o de repente repunta Federico Gutiérrez”.

Sin embargo, en su intervención lo que más llamo la atención de los televidentes fue su comentario sobre el uribismo, pues aseguró que Oscar Iván Zuluaga no llegará a segunda vuelta y seguramente el partido no tendrá buenos resultados en las urnas.

“No es un gran candidato tampoco. No es carismático, ya corrió una vez contra Santos en la reelección, ya perdió. El uribismo está de capa caída”, anotó el peruano y agregó que “La imagen del expresidente Uribe no brilla como resplandecía antes”.

Otra de las candidatas que aseguró no tiene mucho futuro en las elecciones es la líder de Oxigeno Verde: “Íngrid Betancourt está muy alejada en las encuestas y es poco probable que despegue”.

No es la primer vez que el periodista se refiere algún tema de Colombia, la última habló sobre el caso de Mauricio Leal en el que él y su madre fueron asesinados por su hermano, Jhonier Leal. La forma en la que se llevó a cabo el crimen y cómo, tras algunos meses, el hermano del reconocido estilista admitió su culpa y aceptó la responsabilidad en el crimen, fue rechazado por varias personas, entre esas el periodista peruano.

Pese a que el caso de Mauricio Leal fue de interés general del país y la audiencia de su hermano, Jhonier Leal, fue transmitida por muchos medios de comunicación colombianos, estos se cuidaron bastante con respecto a los adjetivos que utilizaban para mencionar al hermano del estilista y no descalificarlo con estos.

En cambio, Jaime Bayly fue de frente al momento de criticar, repudiar y rechazar los actos de Jhonier, al quien llamó: “degenerado (...) el hijo depravado, el hermano desalmado, que mata a su madre y su hermano por dinero, por celos, por envidia”.

“Mauricio Leal, no solo mantenía a su madre a la que adoraba, a la que hubiera sido incapaz de matar, pero también a este hermano, pero este aparentemente no era demasiado útil para nada. Es de suponer que el hermano se sentía marginado, humillado ante el éxito del peluquero y seguramente maliciaba estúpidamente que merecía quedarse con la plata de su hermano exitoso”, afirmó el periodista que actualmente reside en Miami; y agregó “Cuán malvados, cuán ruines, cuán abyectos podemos llegar a ser los seres humanos, matar a su madre a cuchillazos, y hacerlo por dinero, tampoco es que él viviera en la calle o no tenía qué comer, Mauricio era un chico de buen corazón y lo mantenía”.





SEGUIR LEYENDO