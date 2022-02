El precandidato Enrique Peñalosa habló de su época como vendedor de zapatos: “Se prueban todo y no compran”

Enrique Peñalosa visitó una tienda de zapatos y contó su experiencia trabajando como vendedor. Foto: captura de pantalla

Los aspirantes a la Presidencia de Colombia siguen adelantando sus respectivas campañas políticas por las diferentes regiones del país. A menos de un mes para que se lleven a cabo las consultas internas o interpartidistas (13 de marzo), los candidatos y precandidatos intentan asegurar la mayor cantidad de votantes, por lo que es habitual verlos recorriendo las calles.

Uno de los políticos que se ha mostrado activo en la contienda electoral ha sido Enrique Peñalosa, precandidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia. El excaldalde de Bogotá, quien no quedó muy bien parado tras la más reciente encuesta Invamer, estuvo recorriendo una tienda de zapatos, por lo que aprovechó para confesar que se dedicó a la venta de calzado en su juventud.

A través de su cuenta en Twitter, Peñalosa aparece con una de las comerciantes al interior del establecimiento y explica cómo fue su experiencia en este oficio: “Yo trabajé de vendedor de zapatos, y ellas saben cómo es la cosa. Con los hombres es mejor porque llegan y compran, con las mujeres, se prueban todo y no compran”, afirmó en primer lugar.

Y agregó: “Uno las conoce porque vienen cada 20 días, un mes... hacen sacar todo, se prueban todo y no compran, y uno tratando de que no le toque para no perder tiempo... como uno gana por comisión”. Al final, el precandidato dejó escapar la risa junto con la vendedora.

El precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, relató su experiencia como vendedor de zapatos. Video: Twitter @EnriquePenalosa

Sin embargo, este no ha sido el único oficio que tuvo Peñalosa antes de irse a estudiar a Estados Unidos. En previas oportunidades, el político expresó que trabajó como obrero de construcción y recepcionista de un hotel, donde también lavaba los platos.

Invamer empezó a preguntar sobre Enrique Peñalosa, en calidad de personaje público, desde abril pasado. Infortunadamente para el precandidato del Equipo por Colombia, en todas las encuestas ha resultado el menos favorable. Su desaprobación se ha mantenido sobre los 50 puntos porcentuales, un límite que apenas ha sido superado por personajes como Petro, Óscar Iván Zuluaga y Germán Vargas Lleras.

La última medición arrojó que la favorabilidad del dos veces alcalde de Bogotá apenas alcanza un 20 %, mientras que su desfavorabilidad está sobre el 52 %.

En la última encuesta Invamer, Gustavo Petro tuvo un 42 % de aprobación, mientras que su desaprobación marcó un 40 %. Foto: (Colprensa-Sergio Acero)

El repunte en la industria del calzado:

Este sector fue uno de los reportó cifras favorables en el 2021. De acuerdo con los informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre enero y noviembre del año pasado, la industria mostró un incremento del 42,2 % en su producción y de 38,6 % en las ventas. Además, también destacan aumentos del 72 % en las importaciones, según reveló Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam).

Jorge Andrés Zuluaga, presidente ejecutivo de la entidad, dialogó el pasado 12 de febrero con La República, y aseguró que, pese a los balances positivos, la industria debe resolver retos importantes: “Los fabricantes se enfrentan a problemáticas como la escasez de insumos y materias primas. Los productores están asumiendo el costo de los altos precios. Y, con el incremento en la exportación de cuero crudo hacia mercados como China e Italia, hay menor cantidad a nivel nacional y, por ende, es más costoso”.

De cara a este 2022, Acicam tiene proyectado seguir impulsando la dinámica de consumo de los hogares gracias al retorno a la presencialidad de colegios y universidades. “Se espera que los estudiantes consuman alrededor de 18 millones de pares de zapatos, de los cuales la industria nacional aporta 39 %, lo que equivale a 7 millones de pares. Y se espera que el calzado de dotación tenga un crecimiento importante, lo que jalonará las ventas del sector”, concluyó Zualuaga al citado medio.

