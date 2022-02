Compañía turística asegura que no son ciertas las denuncias de supuestos clientes que la acusan de presión indebida y estafa

Agencia de viajes solicitó una rectificación a Infobae Colombia

A comienzos de febrero se conocieron varias denuncias en las cuales, al menos una persona, aseguró haber sido manipulada en su voluntad para acceder a los servicios de Resort Travel Club, al afirmar que de ninguna otra manera habría accedido a firmar, dadas sus capacidades económicas y prioridades personales. A pesar de haberse arrepentido de la operación, la denunciante dijo no haber podido hacer el retracto que solicitó.

Al final hacen comprar una afiliación por 4′400.000, la firmé, que es imposible en sus cinco sentidos y cuando salí me pellizque. Cuando me regresé ellos alegan que no es posible una devolución.

Otro testimonio, publicado en la revista Semana, aseguró que, tras haber sido invitada a la oficina de la empresa en un centro comercial “la persona recibió una aromática y, luego de ello, terminó comprando un plan todo incluido con la agencia”.

En relación con la información, la representante legal de la empresa Resort Travel Club S.A.S., Jenny Pamela Camelo Otálora, hizo llegar a Infobae Colombia una comunicación en la cual asegura que es “falso que Resort Travel Club S.A.S. esté drogando a personas para que adquieran nuestros servicios”

Sea esta la oportunidad para indicar que RECHAZAMOS FEHACIENTEMENTE las manifestaciones irresponsables hechas por el señor GABRIEL GUERRERO y la señora DORA TERESA BARRERA. Así como lo indicado por la cadena radial “La W” a través de su programa “SIGUE LA W” toda vez que, cada una de estas manifestaciones van en contra de la realidad, faltando gravemente a la verdad. Por tal motivo, se torna INMINENTE pronunciarnos al respecto.

Reitera el comunicado que en ningún momento han hecho uso de sustancias psicoactivas y aseguran que uno de los supuestos denunciantes ni siquiera es un cliente real de la compañía.

En primer lugar, NO ES CIERTO QUE LA COMPAÑÍA ESTE DROGANDO A PERSONAS PARA ADQUIRIR NUESTROS SERVICIOS. Se informa que el señor GABRIEL GUERRERO, no tiene ni ha tenido relación comercial o de consumo con la empresa RESORT TRAVEL CLUB S.A.S motivo por el cual, no se puede afirmar la calidad de supuesta víctima o posible persona estafada. Lo cierto es que, el pasado 13 de enero de 2022 se acercó a nuestras instalaciones en calidad de autorizado por parte de la señora DORA TERESA BARRERA, efectuando una serie de acusaciones y reclamaciones que a hoy no corresponde, ni siquiera, a una mínima parte de la versión de la persona que dice representar.

En cada una de estas declaraciones nótese que dentro de lo manifestado por la señora DORA TERESA BARRERA ella nunca informa que fue drogada, únicamente manifestó que adquirió en sus cinco sentidos nuestra afiliación, pero posteriormente se arrepintió. En ese orden, una cosa es adquirir algo y querer reversar la compra y otra muy diferente es tratar de alegar que fue estafada bajo sustancias en bebidas ofrecidas por la compañía RESORT TRAVEL CLUB, situación que sólo fue afirmada falsamente, sin ningún soporte probatorio por el señor GABRIEL GUERRERO.

En tal medida, fue instruido al equipo de abogados internos y externos de la compañía RESORT TRAVEL CLUB S.A.S. a fin de presentar las acciones penales y constitucionales correspondientes, en contra de todas las personas que sin ninguna justificación están sosteniendo falsedades en contra de la compañía. Actuaciones, que están afectando el derecho constitucional al buen nombre de una empresa de la cual dependen más de 400 familias. En ese sentido, tales acciones estarán dirigidas especialmente en contra del señor GABRIEL FERNANDO GOMEZ GUERRERO, persona que sin ningún sustento legal o probatorio endilga conductas punibles de manera falsa.

En otro apartado de su misiva, la representante de Resort Travel Club S.A.S. aclara que:

Como bien lo menciona el medio de comunicación INFOBAE la negociación se cierra en franca lid, lo que contrapone entonces, a la afirmación de tratar de indicar que la empresa RESORT TRAVEL CLUB usa drogas a fin de doblegar la voluntad de los consumidores. Pues dos cosas no pueden ser lo mismo, por lo que, no solo exigimos respecto (sic) sobre nuestro servicio sino además una búsqueda adecuada de la información previo a su publicación.

Por otro lado, la empresa sostiene que la entrega de las cortesías, que suelen ofrecer en centros comerciales, en lo que denominan ventas no tradicionales de abordaje intempestivo —lo cual, como se dijo en el artículo original, es molesto, pero no ilegal—, no están sujetas a la compra de productos adicionales.

En segundo lugar, no es cierto que para la entrega de los premios “cortesías” se les obliguen a las personas a comprar nuestros servicios, no obstante, es importante precisar que no es un mecanismo para traer incautos para posteriormente estafarlos, sino que, por el contrario, es un mecanismo legitimo para darnos a conocer en el mercado, pero principalmente para que los consumidores nos den la oportunidad de conocernos. Por lo tanto, se afirma que la cortesía en efecto es redimible, que puede ser usada en hospedaje gratis en las unidades habitacionales operadas y administradas por RESORT TRAVEL CLUB S.A.S., en todo caso, para su uso se recalca que el consumidor puede haber o no contratados nuestros servicios.

Incluso, se aclara que de ninguna manera se utiliza esta figura de las cortesías para obligar o estafar personas para adquirir nuestros servicios. Así, se pone en conocimiento de INFOBAE, y a la opinión pública que más del 25% de los usuarios de nuestras propiedades vacacionales son beneficiarios de cortesías que no adquirieron la afiliación con nosotros.

Además, asegura la comunicación que no son ellos quienes borran los comentarios negativos, sino que lo hacen las redes sociales, porque su algoritmo detecta lenguaje inapropiado, en muchas ocasiones porque el contenido es reportado por alguien más; aclara que sí se contactan directamente con quienes se quejan públicamente, pero no con un ánimo intimidante, como aseguran las denuncias, sino conciliador.

Lo primero que se advierte es que en una red social existen políticas de comunidad, por lo que, si en efecto existen acusaciones que van encaminadas a ser constitutivas de delitos, como lo son manifestaciones de hecho, entre ellas, groserías, mal uso del leguaje entre otros, la misma red social procederá a eliminar dicho contenido. En segundo lugar, nuestra intención nunca es amedrentar ni mucho menos intimidar, es por ello que, se denomina instancias legales, porque es el mecanismo por medio del cual podemos demostrar que dichas acusaciones no tienen sentido. Además, en los casos que hemos procedido de tal manera es por personas ajenas a la compañía que no tienen ningún vinculo comercial y en caso de tenerlo lo que siempre se busca es una conversación amistosa a fin de solucionar prontamente los requerimientos, peticiones, quejas o reclamos.

En consecuencia, no es cierto que se eliminen los comentarios, pues los elimina la red social por estar incumplimiento las políticas de comunidad.

Finalmente, la empresa asegura que nunca se le ha consultado su versión cuando se hacen denuncias públicas sobre sus servicios.

Es importante manifestar que los medios de comunicación han publicado sin darnos la opción de pronunciarnos previamente. En ese orden, hemos realizado los distintos pronunciamientos como ocurre en el presente caso.

