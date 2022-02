Trabajador hirió con un arma traumática a dos sujetos que pretendían asaltarlo en Bogotá

Un trabajador hirió con un arma traumática a dos sujetos que pretendían asaltarlo Foto: Colprensa/ Archivo

La inseguridad sigue tomándose la capital, los constantes robos van más allá de un tema de percepción pues en redes sociales es común conocer sobre estos delitos que azotan a la comunidad, sin embargo, la misma ciudadanía se encarga de tomar medidas para protegerse, aunque muchas de estas no consideras legales. En las últimas horas se conoció el caso de un hombre que se defendió de unos asaltantes con un arma traumática, dos de estos terminaron heridos.

Según pudo establecer CityTV, el hombre se movilizaba por la ciclo ruta de la carrera 30, cuando acercándose a la calle 19, tres sujetos se abalanzaron sobre él con el fin de hurtarlo. En ese momento, fue derribado de su bicicleta y aparentemente iba a ser atacado con un arma blanca por parte de los malhechores. El denunciante aseguró: “Eran como las 8:40, me vine por la ciclo ruta y ahí en la estación del SITP había tres pintas, se me lanzaron con cuchillo de una vez a la cara, entonces mi reacción fue “no me hagan nada””.

Aunque todo apuntaba a que los delincuentes cometerían su delito con éxito, el hombre uso en su defensa un arma traumática, la cual desenfundó: “Yo cargo mi pistola traumática por seguridad, por lo mismo por todo lo que está pasando, entonces ellos al hacerme los lances en la cara, yo me corrí para atrás y al darme vuelta pues la saqué del canguro y reaccioné, le pegué a uno de ellos en la oreja, al mismo que le pegué en la oreja le pegué en la espalda, pasaron la 30 corriendo y al que se montó en la cicla, fue al que le metí el tiro en la espalda y cayó”.

Las autoridades llegaron al lugar para atender la situación, pues cuando los hombres intentaban huir, el trabajador sometió a uno de los delincuentes quien portaba un cuchillo. Al llegar la policía, realizaron el proceso de captura para posteriormente remitirlo a un centro asistencial para ser atendido por sus heridas.

Respecto al proceso legal que podría acarrear el trabajador, fue cuestionado sobre la acción de la policía, pues en el país varios colombianos han sido judicializados por accionar armas de este tipo, respecto al hecho, el hombre aclaró: “Pues la verdad uno de ellos me dijo; “vea mi hermano le voy a ser sincero, si yo me lo llevó a él y le hago todo el proceso y lo judicializó, también me toca llevármelo a usted, porque aparte de los tiros que usted le dio a él, que fueron siempre graves, como le dejó la cara, pues le puede hacer un proceso y lo puede joder a usted. Entonces para serle sincero, listo hizo el bien en haberse quedado, puso el pecho asumiendo que hizo eso, entonces mejor váyase y nosotros nos encargamos porque acá no se puede hacer más”.

Es importante destacar que, en Colombia desde 1993 se insta en la regulación de porte de armas y se resalta que el uso de estas debe ser exclusivo para las fuerzas armadas. El uso de armas de fogueo y traumáticas, ha creado un debate importante pues si bien, algunos ciudadanos buscan usarlas para su protección, otros hacer uso de estas para realizar acciones al margen de la ley, incluso modificándolas para incrementar su daño y aproximarlas a un arma netamente de fuego.

Respecto a la adquisición del arma, el hombre implicado indicó: “Pues yo hice el proceso, la saqué en San Andresito, lo estudian a uno, le sacan antecedentes, se demora como un día o dos días y ya, pasé pues el dinero y se la dan a uno. Entregan la factura, con la factura electrónica, la DIAN, eso es lo primordial, pero, así como hay gente que la cogen para robar o para algo, hay gente como uno que la coge para cuidarse”.

